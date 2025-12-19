"¡Qué gracioso!": Pamela López se pronuncia tras demanda de divorcio por causal presentada por Christian Cueva

Pamela López se pronunció luego de que Christian Cueva presentara una demanda de divorcio por causal. Fue a través del programa Magaly TV, la firme que la trujillana expresó su postura frente a la manera en que se viene desarrollando el proceso iniciado por el futbolista.

Ella coincidió con lo señalado por Magaly Medina, quien indicó que los divorcios por causal suelen extenderse por mucho tiempo. En ese sentido, la influencer sostuvo que este tipo de acciones no agilizan la separación, sino que la complican aún más.

"Es un tema de nunca acabar, sin embargo, el entorno que tiene él es bastante complicado. En vez de resolver, complican las cosas. Cada quien ve sus propios intereses y los que menos importan son mis hijos", declaró.

Pamela López afirma que su intención fue separarse de manera conciliadora

Pamela López explicó que, aunque desea divorciarse de Christian Cueva, nunca planteó hacerlo por causal. Según indicó, su intención siempre fue llevar el proceso de manera conciliadora, considerando que ambos tienen hijos en común.

"Si bien salí a pedírselo, fue para hacerlo conciliando, porque entre nosotros no hay amor, pero tenemos hijos y yo dejo que los vea más de lo que dice la conciliación", señaló.

La trujillana también mencionó que, a diferencia del futbolista, ella no cuenta con un equipo legal amplio y pidió al staff de abogados de Cueva que tome en cuenta su historia como pareja y familia.

"Fue una unión de 13 años, no fui su amante, una clandestina, fui su esposa. Dejé sueños, mi vida, mi lado mujer para convertirme en mamá y con base en eso, quiero que sus flamantes abogados puedan considerar todo, sobre todo, el bienestar de mis hijos", expresó.

El mensaje de Christian Cueva a Pamela López luego de iniciar el proceso legal

Tras la presentación de la demanda de divorcio por causal, Christian Cueva y su abogado enviaron un mensaje dirigido a Pamela López: "Invitamos a la señora a dialogar para hacer un proceso más armonioso".

Posteriormente, López manifestó que está dispuesta a conciliar, aunque cuestionó la causal presentada en la demanda.

"¡Qué gracioso! por causal ¿Cuál sería su causal? Qué payaso", dijo. Ante ello, Medina le informó que la solicitud estaría basada en "injuria y violencia psicológica".