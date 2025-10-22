Eric del Castillo llama "traidor" a Sean Penn por el escándalo que involucró a su hija Kate y a 'El Chapo' Guzmán

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El actor Eric del Castillo no quiere perdonar a la estrella de Hollywood, Sean Penn, por lo que ocurrió con su hija, Kate del Castillo, durante el encuentro que ambos tuvieron con el narcotraficante mexicano, Joaquín 'El Chapo' Guzmán.



En octubre de 2015, la actriz mexicana y el actor estadounidense hicieron noticia cuando se difundió una fotografía en la que aparecían junto al capo de la droga. Tras aquel encuentro, Kate fue buscada e investigada por las autoridades de México y Estados Unidos. Según dijo la propia actriz, Penn la habría utilizado con intereses personales.

Casi diez años después, el padre de la protagonista de La reina del sur volvió a referirse al tema y expresó su repudio hacia el actor.

"Está muy lejos ese idiota, pero desde luego me cae gordo. ¿Qué lo voy a perdonar si fue un traidor de mi hija?", dijo Del Castillo en declaraciones difundidas por el programa Sale el Sol.

Eric del Castillo tilda de traidor a Sean Penn

Eric del Castillo señaló que las acciones de Sean Penn aún pesan, pues considera que no le importó poner en riesgo a Kate con tal de obtener beneficio propio.

"Uno nunca sabe la maldad que hay alrededor de uno, la maldad que hay alrededor. Ese imbécil, si yo lo viera, le daría un derechazo y otra patada, ya saben dónde, ¿no? Traidor, traidor, traidor", agregó muy ofuscado el veterano actor mexicano.

Hace poco, la misma Kate del Castillo también volvió a referirse a Sean Penn y a su encuentro con 'El Chapo'. Aunque reconoció su responsabilidad en los hechos, calificó al actor como "escoria", dejando claro que tampoco lo perdonaría.

¿Sean Penn traicionó a Kate del Castillo?

La periodista mexicana Lydia Cacho, amiga de Kate del Castillo, afirmó que la actriz fue "efectivamente utilizada y traicionada" por Sean Penn. En una entrevista concedida en 2023 al programa Al Punto, la comunicadora explicó que la protagonista de La reina del sur fue presionada por el actor para concretar el encuentro con Joaquín 'El Chapo' Guzmán y que, posteriormente, él "se deshizo" de ella.

"Quien pide y exige que se haga ese encuentro fue Sean Penn, porque quería a fuerza tener esta entrevista con 'El Chapo'. Kate ya había acordado con los abogados que ella eventualmente enviaría a un escritor a entrevistarlo o que 'El Chapo' le enviaría todos sus escritos para que ellos comenzaran a hacer el guión (de la película que planificaba hacer), es decir, Sean impulsa esto (...) la presionan para que haya ese encuentro", indicó Lydia.

"Sean se deshizo de Kate una vez que la utilizó para contactar a 'El Chapo' y ya no quiso que ella firmara siquiera el artículo para la revista Rolling Stone", añadió.

Asimismo, la periodista recalcó que Kate corría peligro y podría sufrir represalias de parte del cártel o del Gobierno.