Murió el fisicoculturista e influencer que se hizo viral tras pedir matrimonio en plena competencia

El fisicoculturista brasileño Ricardo Nolasco Dos Santos, conocido en redes sociales como Kadu Santos, falleció el pasado 20 de octubre a los 31 años. La noticia fue confirmada recién por su padre, Amauri, quien publicó un anuncio en Instagram.

"El día más triste de mi vida. Mi amado hijo @kadusantos93", puso como descripción en la publicación donde informó sobre el lugar del velorio.

Según G1, el portal de noticias digitales del Grupo Globo, el influencer fue once veces campeón de fisicoculturismo y obtuvo en dos ocasiones un importante título regional de fitness masculino. En su cuenta de Instagram, donde superaba los 13 mil seguidores, solía compartir rutinas de entrenamiento.

La causa de su muerte aún no ha sido revelada, según informó CNN Brasil, lo que ha generado diversas especulaciones al respecto.

No había pasado mucho tiempo desde que se comprometió con su novia

El 19 de julio Kadu Santos sorprendió a su novia Sabrina Wollmann, con quien mantenía una relación de cuatro años, al pedirle matrimonio sobre el escenario. El momento fue documentado en fotos y videos que ambos publicaron en sus redes sociales.

"Te amo con todo mi corazón, te admiro y estoy muy orgullosa de lo que nos hemos convertido juntos a lo largo de los años ❤️", escribió Wollmann en aquella ocasión. "Gracias por hacer que siempre sea la mejor versión de mí misma. ¡Te elijo todos los días para compartir esta loca vida contigo!".

En septiembre, la pareja compartió varias imágenes disfrutando de un fin de semana en la playa.

La última publicación en Instagram fue un homenaje a su gato Baki, que había muerto repentinamente tras vivir con él durante cuatro años. Tras conocerse la muerte de Santos, amigos y seguidores dejaron mensajes en esa publicación lamentando la partida del atleta.

Kadu Santos durante la pedida de mano para casarse con Sabrina Wollmann.Fuente: Instagram: Kadu Santos