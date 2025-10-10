Influencer transmite en vivo su parto completo por Twitch ante más de 50 mil seguidores

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La streamer y creadora de contenido estadounidense Fandy dio a luz a una niña durante una transmisión en vivo por la plataforma Twitch. La influencer, conocida por sus interacciones sobre videojuegos, estuvo acompañada de su equipo técnico y de su esposo, Adam.

El singular directo ocurrió el martes, 7 de octubre, y más de 50 mil personas se conectaron a su canal para acompañarla en la transmisión, que duró ocho horas y media. Water Broke, Baby Time (Se rompió la fuente, hora del bebé) fue el título que le dio a la sesión mientras se preparaba para el parto en casa.

De acuerdo con las imágenes, Fandy fue asistida por varias personas y tomó distintas posiciones para sobrellevar las contracciones. En una parte del video, ingresó a una tina inflable con agua, donde finalmente dio a luz.

Fandy presenta a su hija antes del cierre de su transmisión

En los últimos minutos de la transmisión, Fandy sostuvo por primera vez a su hija, a quien llamó Luna. Su esposo tomó la palabra para agradecer a los espectadores por la atención y el apoyo.

"Esto fue un trabajo en equipo", dijo Adam, antes de agradecer la ayuda del personal técnico que hizo posible la emisión en vivo vía Twitch.

La influencer, de 30 años, es una reconocida streamer de World of Warcraft. En abril, anunció su embarazo a sus más de 300 mil seguidores en Instagram, publicando una fotografía con imágenes de su ecografía.

"¡Voy a tener un bebé :) fecha prevista: 18 de octubre! Futuro gladiador en camino", escribió entonces.