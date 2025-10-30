Arcángel queda impactado con la energía de Machu Picchu y asegura que le cambió la vida: “Valió la pena”

El cantante urbano Arcángel compartió con sus seguidores un emotivo mensaje tras visitar Machu Picchu, en Cusco, como parte de su recorrido por las 7 maravillas del mundo. A través de una serie de fotografías publicadas en sus redes sociales, el artista expresó su profunda admiración por la energía del lugar y la conexión espiritual que experimentó durante su visita.

“Machu Picchu, ¡como has cambiado mi vida! GRACIAS. No fue fácil llegar a ti porque si fuera fácil cualquiera lo hiciera, lo que sí estoy seguro es que valió la pena, cada gota de sudor, cada escalón y cada percance”, escribió el intérprete de Me prefieres a mí, destacando el esfuerzo y sacrificio que implicó llegar a la icónica ciudadela inca.

Arcángel visitó Machu Picchu como parte de su recorrido por las siete maravillas del mundo.

Recordó a su hermano y miró al cielo suspirando

Entre las imágenes compartidas en su cuenta de YouTube, Arcángel también dejó ver un momento de introspección al recordar a su hermano Austin Santos, quien falleció en 2021.

El artista dedicó unas sentidas palabras que conmovieron a sus seguidores: “Fascinante, cómo hace falta Austin aquí. Cuánta falta me hace mi hermano”, expresó mirando al cielo y dejando entrever la emoción de revivir el recuerdo en un entorno tan espiritual.

Agradecido por la experiencia

Por otro lado, Arcángel también compartió que realizó el viaje junto a su familia y su equipo de trabajo, a quienes considera parte de su círculo más cercano. “Valió la pena el sacrificio y como premio me llevo una de las mejores experiencias de toda mi vida junto a mi familia y mi equipo de trabajo que también los considero parte de ella”, añadió el artista.

Finalmente, el cantante puertorriqueño agradeció a Machu Picchu por “hacerle ver la vida desde otro punto de vista” y se despidió con la promesa de volver: “HASTA LA PRÓXIMA, MACHU PICCHU”.

Junto con su familia y equipo de trabajo, Arcángel llegó al Cusco.

¿Cómo fue la llegada de Arcángel a Cusco?

El viaje de Arcángel comenzó en México, donde visitó Chichén Itzá, uno de los centros ceremoniales más representativos de la civilización maya. Su segunda parada fue el santuario inca de Machu Picchu, una de las maravillas más admiradas del planeta.

"Siempre quise conocer Machu Picchu. Es un lugar que tiene una magia especial y representa la fuerza de nuestros ancestros", sostuvo el cantante.

A través de su canal de YouTube, Arcángel compartió un video que documenta su trayecto desde México hasta Cusco, mostrando los preparativos del viaje, el vuelo privado con su equipo y las dificultades que enfrentó para abordar el tren con destino a Aguas Calientes, punto de acceso a la ciudadela inca.

Durante la travesía, el artista se mostró sorprendido por el clima frío, la extensión de los caminos y el recibimiento con danzas típicas. También llamó su atención el uso de mototaxis en la zona.

