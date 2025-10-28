Dulce María, exintegrante de RBD, anuncia su segundo embarazo: "Ha llegado en el momento perfecto"

La cantante y actriz mexicana Dulce María compartió una de las noticias más especiales de su vida: está esperando a su segundo hijo junto a su esposo, Paco Álvarez, con quien ya tiene a su pequeña María Paula. La exintegrante de RBD dio a conocer su embarazo a través de una emotiva sesión fotográfica publicada el pasado 27 de octubre en la revista Marie Claire.

“Este bebé viene a completar mi familia”

En la entrevista, la cantante expresó su felicidad por esta nueva etapa, confesando que había decidido no tener más hijos después de los 40 años para enfocarse nuevamente en su carrera artística. Sin embargo, la vida le tenía preparada una sorpresa.

“Me había puesto como límite los 40 años. Quería cerrar ciclos y dedicarme a mis proyectos, pero Dios quiso que fuera distinto. Este bebé llega para completar mi felicidad y mi familia”, comentó la cantante.

Dulce María también relató cómo ha vivido este proceso, asegurando que su embarazo ha sido una experiencia con altibajos. “Ha sido un camino lento y acelerado a la vez. Los primeros meses son intensos, hay muchos cambios y emociones”, explicó.

Una noticia inesperada

Aunque la idea de agrandar la familia siempre estuvo presente, Dulce María reconoció que el anuncio la tomó por sorpresa. Recordó el momento en que comenzó a sospechar que algo pasaba:

“Había ido a grabar una canción muy especial y después de varias tomas empecé a sentirme débil, me temblaban las piernas. Me hice la prueba y, para mi sorpresa, estaba embarazada. Fue una noticia maravillosa”.

Así reaccionó Anahí, amiga y exRBD

En la publicación donde anuncia su segundo embarazo, Anahí, quien interpretó a Mía Colucci en la novela Rebelde, se mostró feliz de la llegada de un nuevo sobrino(a):

“¡Qué alegría! Ya podemos gritarlo al mundo entero. Dios y sus tiempos PERFECTOS. Bebé, te esperamos con todo el amor del universo. Tus tíos, tus primos y todos los corazones que aman a tu mami y serán incondicionales para ti”, escbrió.

Una nueva etapa para la familia Álvarez Espinosa

Dentro de poco, María Paula, quien cumplirá cinco años el 3 de diciembre, se convertirá en hermana mayor, mientras que Dulce María celebrará su cumpleaños número 40 tres días después.

La historia de amor entre la cantante y el productor Paco Álvarez comenzó en 2016. Tras tres años de relación, se casaron el 9 de noviembre de 2019 en una emotiva ceremonia en Tequesquitengo, Morelos. En 2020, anunciaron la llegada de su primera hija, marcando el inicio de su vida familiar.

Casi cinco años después, la pareja vuelve a vivir la ilusión de la espera. Dulce María, emocionada y agradecida, se prepara para recibir a su segundo bebé, un regalo que, según ella misma, “ha llegado en el momento perfecto para cerrar un ciclo y abrir otro lleno de amor”.