Arcángel llega a Cusco para visitar Machu Picchu como parte de su recorrido por las siete maravillas del mundo

El cantante puertorriqueño Arcángel arribó a Cusco para visitar el santuario histórico de Machu Picchu, como parte de un viaje de 18 días en el que recorrerá las siete maravillas del mundo moderno. El intérprete explicó que su objetivo es rendir homenaje a las civilizaciones que marcaron la evolución de la humanidad.

"Quiero vivir lo que la gente siente cuando pisa estos lugares llenos de historia. Cada sitio guarda una enseñanza distinta y me interesa aprender de eso", comentó en sus redes sociales.

El itinerario del artista incluye destinos como la Gran Muralla China y el Coliseo de Roma, además de otros joyas arquitectónicas y culturales. Este recorrido forma parte de un proyecto audiovisual auspiciado por una marca de telecomunicaciones, el cual documentará cada etapa de la travesía.

"El arte no solo está en la música, sino también en los lugares que nos cuentan quiénes fuimos", expresó.

¿Cómo fue la llegada de Arcángel a Cusco?

El viaje comenzó en México, donde visitó Chichén Itzá, uno de los centros ceremoniales más representativos de la civilización maya. Su segunda parada es el santuario inca de Machu Picchu, una de las maravillas más admiradas del planeta.

"Siempre quise conocer Machu Picchu. Es un lugar que tiene una magia especial y representa la fuerza de nuestros ancestros", sostivo el cantante.

A través de su canal de YouTube, Arcángel compartió un video que documenta su trayecto desde México hasta Cusco, mostrando los preparativos del viaje, el vuelo privado con su equipo y las dificultades que enfrentó para abordar el tren con destino a Aguas Calientes, punto de acceso a la ciudadela inca.

Durante la travesía, el artista se mostró sorprendido por el clima frío, la extensión de los caminos y el recibimiento con danzas típicas. También llamó su atención el uso de mototaxis en la zona.

Ya a bordo del tren, disfrutó de la gastronomía peruana: "Estuvo a otro nivel, gastronomía número uno del mundo, por algo es", dijo.

Arcángel también compartió en Instagram imágenes y clips de momentos no incluidos en su video, adelantando que próximamente mostrará más detalles de su experiencia en Machu Picchu antes de continuar con el resto de su recorrido por las maravillas del mundo.