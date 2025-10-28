Tony Succar muestra su nueva casa en Estados Unidos junto a su familia: "Agradecido con Dios por guiarnos"

Tony Succar hizo pública la adquisición de su propio hogar en Estados Unidos. Acompañado de su esposa, Lauren Christine, y su hija, el músico y productor peruano publicó imágenes de su nueva morada.

"Hoy nos mudamos a nuestro nuevo hogar! 🏡🫶🥹 Agradecido con Dios por guiarnos, por sus bendiciones y por cada nueva etapa que comienza 🙏 Pronto les mostraré un video de todo...", expresó el ganador del Grammy.

Succar también compartió videos del proceso de mudanza, donde se le ve firmando documentos, recibiendo las llaves y posando junto a su esposa e hija frente a la fachada de su nueva casa.

Anteriormente residía en Miami; sin embargo, aún no ha revelado la ubicación exacta de su nueva vivienda. Su publicación, sin embargo, recibió numerosas felicitaciones de colegas y amigos del mundo de la música.

Mimy Succar revela qué la había distanciado de su hijo Tony Succar A inicios de agosto, Mimy Succar confirmó la razón que la llevó a distanciarse de Tony Succar por más de dos años. En una entrevista para el programa Magaly TV, la firme, la cantante fue consultada sobre el rumor que apuntaba a una mala relación con Lauren Christine, esposa del músico, lo que habría provocado que madre e hijo dejaran de hablarse. En un primer momento, la intérprete de Bemba Colorá evitó responder la pregunta; sin embargo, ante la insistencia del reportero, lo confirmó. "Ay, mira cómo sabe. Realmente sí, al principio era difícil para él porque ella no comprendía esto, pero ya después, poco a poco, fue entendiendo que era la música lo que le apasiona a él", declaró la ganadora del Grammy.

El musico peruano compartió en Instagram fotos y videos del día en que se mudó con su familia a su nuevo hogar. | Fuente: Instagram: Tony Succar

Mimy recuerda cómo era Tony Succar en su niñez



Sin embargo, luego de más de 15 años de relación entre Tony y Lauren, las diferencias quedaron atrás. Mimy asegura que ahora la familia logró superar ese problema.

En otro momento, la cantante fue consultada sobre cómo era Tony Succar durante su infancia.



"Era terrible. Ese chico me ha sacado canas, ¡recontra verdes! De los tres, él siempre ha sido muy hiperactivo", reveló.

El musico peruano compartió en Instagram fotos y videos del día en que se mudó con su familia a su nuevo hogar. | Fuente: Instagram: Tony Succar

Tony Succar habla sobre la reconciliación con su madre

Tony Succar también se refirió al proceso de reconciliación con su madre, señalando que fue un camino largo y doloroso, pero que hoy se siente agradecido por el cambio.

"No saben el otro lado de lo que nosotros tuvimos que pasar para sanar todas las heridas, especialmente con mi mamá, no hablábamos dos años", relató el músico.

Cuando el reportero le preguntó si Mimy ya tenía una buena relación con su esposa, Tony respondió entre risas: "¿Cómo sabes eso? Jaja", y añadió: "No, imagínate, con todo lo que nos está pasando, Dios ha sanado las heridas".

El musico peruano compartió en Instagram fotos y videos del día en que se mudó con su familia a su nuevo hogar. | Fuente: Instagram: Tony Succar