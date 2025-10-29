Arrestan a la pareja de la hija de Gloria Estefan por robo y agresión, reporta TMZ

Gemeny Hernández, pareja de la cantante Emily Estefan, fue arrestada el último martes "por los cargos de robo con violencia y agresión menor", según informó TMZ. El informe policial identifica a su pareja como la presunta víctima, aunque el nombre fue omitido.

De acuerdo con el medio que recoge la declaración jurada de la presunta víctima, se detalla que Hernández habría golpeado a la persona afectada en la cabeza con un teléfono durante una discusión.

La policía indicó que ambas forcejearon por el teléfono, que aparentemente pertenece a la víctima, y que la disputa terminó con ambas en el suelo.

Finalmente, la víctima, quien sufrió un moretón en el ojo y rasguños en el cuello, logró recuperar el dispositivo y llamó al 911 tras alejarse de Hernández. Los agentes acudieron al lugar y procedieron con la detención.

Emily Estefan y Hernández celebraron su octavo aniversario en 2024

Emily Estefan es la hija menor de los artistas Gloria y Emilio Estefan. Al igual que sus padres, decidió dedicarse a la música y recientemente compartió escenario con Mimy y Tony Succar.

Emily y Gemeny hicieron pública su relación en 2017, un año después de haber iniciado su romance. También fueron presentadoras del pódcast In Our Own World, aunque no han publicado nuevos episodios desde abril.

Hasta el momento, Emily Estefan no ha emitido declaraciones sobre el incidente.