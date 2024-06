Familiares de víctima de Jeffrey Dahmer critican a Ariana Grande por mostrar "interés" en cenar con el asesino en serie

Un familiar de una de las víctimas de Jeffrey Dahmer criticó los comentarios de Ariana Grande ya que reveló que sería interesante cenar con el famoso asesino. Tras la entrevista que ofreció al podcast Podcrushed, la cantante pop confesó que su compañero ideal para compartir una velada sería el hombre que mató a 17 personas.

"Me preguntaron 'Si pudieras cenar con alguien vivo o muerto, ¿con quién sería?' y yo respondí: 'Jeffrey Dahmer sería interesante'", se le escuchó decir.

En medio de esta controversia, Shirley Hughes, madre de Tony Hughes, modelo sordomudo y una de las víctimas de Dahmer, mostró su incomodidad asegurando que sus comentarios fueron hirientes. "Para mí, parece que está enferma de su mente. No es elegante ni divertido decir que se quisiera cenar con un asesino en serie", dijo a TMZ. "Desafortunadamente, hasta que no le suceda a ella y a su familia, simplemente no sabe por lo que hemos pasado".

En el podcast conducido por Penn Badgley, Sophie Ansari y Nava Kavelin, Ariana Grande admitió que sí sería interesante conocer a Jeffrey Dahmer, aunque, de preferencia, "es mejor con una tercera parte" que los acompañe. En la conversación, mencionó que tiene preguntas para el criminal, quien falleció en la cárcel en 1994.

Barbara, hermana de Tony Hughes, también se indignó y pidió que la artista debe ofrecer disculpas por "ser tan insensible".

Jeffrey L. Dahmer entra en la sala del juez Jeffrey A. Wagner el 6 de agosto de 1991. Dahmer fue sido acusado de ocho cargos adicionales de asesinato en primer grado, con lo que el número de homicidios que se le imputan a 12.Fuente: AFP/EUGENE GARCIA

¿Quién es Tony Hughes, víctima de Jeffrey Dahmer?

Tony Hughes era una de las víctimas del infame asesino en serie Jeffrey Dahmer, también conocido como el "Caníbal de Milwaukee". Hughes, un hombre sordo y mudo, que conoció a Dahmer en un bar gay en 1991. Fue uno de los muchos hombres jóvenes que Dahmer atrajo a su apartamento, donde fue drogado, asesinado y desmembrado.

La trágica historia de Hughes es parte de los horribles crímenes cometidos por Dahmer, que conmocionaron a la sociedad y llevaron a su eventual arresto y condena.

Evan Peters pidió no romantizar a Jeffrey Dahmer

Comentarios como "Está bien, pero ¿por qué Evan Peters es tan sexy como Jeffrey Dahmer?", fue la gota que derramó el vaso para el actor y explicó que Dahmer era un asesino en serie, abusaba de niños y era malvado. Por ese motivo, pidió a sus seguidores que sean empáticos con la familia de las víctimas. Por otro lado, confesó que sintió temor al personificarlo debido a que temía que los seres queridos de los que ya no están podían revivir esta época de terror:

"Estaba muy asustado por todas las cosas que hizo Jeffrey Dahmer y sumergirme en eso y tratar de comprometerme a (interpretar este personaje) iba a ser absolutamente uno. Es de las cosas más difíciles que he tenido que hacer en mi vida porque quería que fuera muy auténtica", dijo a Netflix.

Una situación parecida ya lo había vivido Ross Lynch cuando interpretó a Dahmer en My Friend Dahmer’ y cuando Zac Efron fue Ted Bundy en Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile.

