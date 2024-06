Ariana Grande sobre presuntos abusos contra actores en Nickelodeon: "Es devastador"

Ariana Grande decidió hablar —por primera vez— sobre las denuncias de supuestos abusos contra los actores de Nickelodeon, canal donde Grande se hizo conocida por su papel de Cat Valentine en Victorious, serie donde brilló por cuatro temporadas durante el 2010 y 2013.

En marzo último, la serie de investigación de Discovery ‘Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’ sacó a la luz destapes contra Dan Schneider, creador y productor de Victorious, señalado de cometer "conductas indebidas" contra las estrellas infantiles en sus programas.

Ahora, en una reciente entrevista al podcast Podcrushed, Ariana Grande calificó los episodios de ‘Quiet on Set' como "devastadores". Además, consideró que estos casos deben hacer que Nickelodeon, y otras cadenas, puedan contar con terapeutas para sus niños actores.

"Es necesario hacer que el entorno sea más seguro si los niños van a actuar, y creo que debería haber terapeutas (…) Creo que a los padres se les debería permitir estar donde quieran, y no solo en los sets de los niños", manifestó la cantante estadounidense.

En ese sentido, recalcó que esto se debe “al nivel de exposición” de los menores. “Si alguien quiere hacer esto, o música, o cualquier cosa con este nivel de exposición, debería haber en el contrato algo sobre que la terapia es obligatoria dos o tres veces por semana, o algo así”, añadió.

Jennette McCurdy, Dan Schneider y Ariana Grande en promoción del programa 'Sam y Cat'. | Fuente: AFP

Ariana Grande dice estar “un poco molesta” por los programas en Nickelodeon

En otro momento, Ariana Grande reflexionó sobre el contenido de Victorious, serie donde actuó con Victoria Justice (Tori Vega), Elizabeth Gillies (Jade West), Avan Jogia (Beck Oliver), Daniella Monet (Trina Vega), Leon Thomas III (Andre Harris), entre otros.

Grande, quien se encuentra promocionando su próximo filme musical Wicked, mencionó estar “molesta” con el humor y las “insinuaciones” en Victorious ya que consideró que pudo ser algo “inapropiado”.

"Estábamos convencidos de que lo que era genial de nuestro programa era que íbamos más allá con nuestro humor (…) Las insinuaciones eran como la diferenciación. Y no sé, creo que todo sucedió muy rápido y ahora, al recordar algunos de los vídeos, pienso: '¿En serio, hice eso? (…) Supongo que estoy un poco molesta, sí", acotó la ambién actriz de Sam y Cat.

Ariana Grande formó parte del elenco principal de 'Victorious' entre el 2010 y 2013.Fuente: Nickelodeon

Dan Schneider ofreció disculpas tras acusaciones en Nickelodeon

Luego de las emisiones del documental ‘Quiet on Set', Dan Schneider pidió disculpas por sus "comportamientos pasados". "Enfrento mis comportamientos pasados, algunos de los cuales son vergonzosos y de los que me arrepiento. Definitivamente le debo a algunas personas una disculpa bastante fuerte", mencionó.

En el video de poco más de 19 minutos, el creador de programas como iCarly, Victorious y Zoey 101 aseguró que hoy en día no actuaría de la misma manera y reiteró su disculpa a aquellos que pudieron sentirse ofendidos por su comportamiento pasado.

"Estuvo mal que alguna vez pusiera a alguien en esa situación. Fue algo incorrecto. No lo haría hoy. Pido disculpas a quienes se hay sentidos perjudicados", expresó

Del mismo modo, agregó que, si algunos chistes de sus programas son considerados de mal gusto, Nickelodeon es libre de censurarlos.

