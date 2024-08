"No puedo permitírmelo más": actor Armie Hammer se ve obligado a vender su camioneta por gasto de gasolina

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Armie Hammer decidió vender su camioneta porque, según dijo, ya no puede permitirse comprar gasolina. A través de un video publicado en sus redes sociales, el actor, de 38 años, contó que compró el vehículo como un regalo de Navidad en 2017 y que ha sido una parte importante de su vida.

"Le he puesto unos 400 o 500 dólares de gasolina y no puedo permitírmelo más", comentó el intérprete de The Social Network. Hammer, quien se está mudando de las Islas Caimán a Los Ángeles, dijo que ya adquirió un nuevo automóvil más económico y eficiente, un híbrido que, según él, solo requerirá unos diez dólares de gasolina al mes.

La decisión de vender la camioneta no ha sido fácil para la estrella de Hollywood, ya que el vehículo ha sido protagonista de numerosos recuerdos familiares.

"La he llevado de campamento y a través del país varias veces y en largos viajes por carretera”, dijo antes de agregar que su hija Harper, de 9 años, y su hijo Ford, de 7 años, "no están contentos con esto".

Armie Hammer dice estar recontruyendo su vida

Este hecho ocurre mientras Armie Hammer sigue en el ojo público debido a las controversias que lo rodean desde 2021.

Las investigaciones de las autoridades sobre presuntos cargos de asalto sexual no avanzaron y en junio de 2023 el fiscal del condado de Los Ángeles decidió no presentar cargos.

Hammer dijo que estas acusaciones afectaron profundamente su vida, aunque asegura haber encontrado aspectos positivos en la experiencia.

"Es casi como si una bomba de neutrones explotara en mi vida", precisó. "Me mató, mató mi ego, mató a todas las personas a mi alrededor que pensé que eran mis amigos y que no lo eran. Todas esas personas, en un instante, desaparecieron. Pero las construcciones aún están de pie. Todavía estoy aquí, todavía tengo mi salud y estoy realmente agradecido por eso", declaró al podcast Painful Lessons.

Armie Hammer, quien cumple 39 años el 28 de agosto, sigue en el proceso de reconstruir su vida personal y profesional tras su divorcio y las polémicas que sacudieron su carrera.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis