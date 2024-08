Laura Bozzo revela que se sometió a tratamiento con colágeno: "Me veo joven, nunca pasaré los 50"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Laura Bozzo se siente más joven que nunca al realizarse un tratamiento con colágeno en el Perú y mostrar el resultado a pocos días de su cumpleaños el último 19 de agosto.

La popular presentadora de televisión peruana contó el último miércoles al programa de espectáculos ‘La Mesa Caliente’ cómo se hizo dicho tratamiento médico en el cual, según contó, se inyectó colágeno para lucir la piel más joven.

“Aviso. No me he cortado nada. Esto un tratamiento rejuvenecedor en el que te inyectan colágeno para activar unas células. Recién se va a ver en una o dos semanas el resultado. Lo que me hice fue ponerme los hilos debajo de la piel para levantarme el rostro. Además, verán que no tengo una sola arruga en mi frente. También me puse los dientes”, contó la también personalidad de televisión mexicana.

Laura Bozzo, de 73 años, reveló que vino al Perú para hacerse dicho tratamiento. “Me veo distinta porque yo ya tenía los ojos muy caídos. Yo veía mis ojos ya de vieja y dije: ‘Esto está horrible, horroroso’. Me dolió un poco porque yo no usé anestesia. También me pusieron dientes”, sostuvo la popular conductora de talk show.

Laura Bozzo es una reconocida presentadora de televisión peruana. | Fuente: Instagram (laurabozzo_of)

¿Laura Bozzo se está preparando para ingresar a reality show?

En otro momento, Laura Bozzo recalcó que su tratamiento es parte de sus planes para ingresar el próximo año a La casa de los famosos All Star, en México.

“Estoy preparándome para ‘La casa de los famosos All Star’ el próximo año que será la locura total. La segunda parte del tratamiento si me haré un corte”, dijo la también abogada mostrando imágenes de cómo fue su intervención.

Por otro lado, Bozzo descartó que se haga una cirugía estética como las celebridades. “A mí no me gustan las artistas que se cambian la cara y que después parecen otras personas. Eso a mí me parece horrible. ¿Para qué quiero yo eso?”, cuestionó.

Finalmente, la presentadora de televisión dio un mensaje a las mujeres. “Quiero transmitir ese mensaje a las mujeres: que no sientan que los años las van a acabar. Eso no. Hay que ponerles vida a los años”, sostuvo.

Laura Bozzo contó que se viene preparando para su ingreso a ‘La casa de los famosos All Star’. | Fuente: Instagram (laurabozzo_of)

Laura Bozzo: “Me siento joven, nunca pasaré de los 50”

Luego de mostrar los resultados de su tratamiento, la propia Laura Bozzo compartió el último domingo, en su cuenta oficial de Instagram, un carrusel de fotografías mostrando su rostro e invitando a sus seguidores a ver su nuevo programa.

“A mí no me vengan con pend***das que 'hay que envejecer con dignidad'. Me siento joven, nunca pasaré de los 50. Sufro de transedad a una semana de mi tratamiento con el mejor médico en Perú. Obviamente maquillada. De acá directo regreso para ponerme plasma en las rodillas. La edad está en el espíritu nunca lo olviden”, escribió la conductora en su post.

