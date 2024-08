Jeremy Allen White abraza su lado más seductor en una nueva sesión fotográfica para Calvin Klein

El protagonista de The Bear protagoniza una sesión fotográfica en Los Ángeles en la que destaca su estilo relajado y atractivo mientras se divierte en la piscina.

En enero, Jeremy Allen White hizo estallar las redes sociales al protagonizar la campaña de primavera de Calvin Klein, donde se mostró en su faceta más relajada en una azotea de Nueva York. Ahora, regresa como modelo para la campaña de otoño de la icónica marca de ropa interior, esta vez bajo el sol de Los Ángeles, junto a una piscina.



El actor compartió este martes en sus redes sociales dos imágenes con un estilo noventero, luciendo una trucker jacket de denim azul con las mangas cortadas y pantalones negros de la firma. La sesión fue realizada por el fotógrafo Mert Alas. Calvin Klein también publicó más imágenes en las que White aparece en ropa interior, sentado al borde de una piscina y recostado en un sofá.



La marca también lanzó el video oficial de la campaña, acompañado por la canción Crimson and Clover de The Shacks. En el video, que dura cerca de un minuto, se ve al actor disfrutando de la piscina, jugando con su perro, tomando el sol, descansando y mirando directamente a la cámara. "Jeremy Allen White es un sueño bajo el sol", se lee en la descripción.

¿Quién es Jeremy Allen White?

Jeremy Allen White, nacido el 17 de febrero de 1991, ha experimentado un ascenso meteórico en su carrera. Con dos Globos de Oro y un Emmy por su trabajo en The Bear, el actor ha consolidado su estatus en Hollywood con la reciente película The Iron Claw, en la que protagonizó junto a Zac Efron.



"Me encantaba bailar cuando era niño y, con el tiempo, estudié danza. Tenía muchísima energía. Disfrutaba obligando a mis padres a sentarse y verme moverme constantemente. No sé, cuando tenía ocho, nueve, diez años, el tap me parecía lo más genial del mundo. Era muy divertido", comenta el actor.



White tuvo sus primeros papeles como actor en 2006, debutando en la película Beautiful Ohio y luego en la serie Conviction. En 2011, interpretó a Phillip Gallagher en la serie Shameless. También apareció en Homecoming en 2018. En el cine, ha actuado en películas como Afterschool (2008), Bad Turn Worse (2013), After Everything (2018), The Rental (2020) y Fremont (2023).



En 2022, fue elegido para el papel principal en la serie The Bear, donde interpreta al chef neoyorquino Carmen Berzatto, quien regresa a Chicago para salvar el restaurante en quiebra de su fallecido hermano. Este papel le ha valido un Premio de la Crítica Televisiva, dos Globos de Oro, dos Premios del Sindicato de Actores y un Emmy.

