"Salven a nuestros hijos": la dura crítica de Arnold Schwarzenegger a los gobiernos que ignoran la crisis climática

La estrella de Hollywood y activista climático Arnold Schwarzenegger denunció que los gobiernos del mundo "no cumplen con sus responsabilidades" ante la crisis climática y los acusó de permitir demasiada burocracia que impide salvar el planeta.



"Salven a nuestros hijos, el planeta, a nuestro futuro. No deberíamos escuchar que esto es difícil, me importa una mierda, háganlo, la gente votó para que trabajen", dijo el actor de origen austríaco en la apertura de la octava cumbre medioambiental Austrian World Summit (AWS), que se celebra en Viena.



Schwarzenegger, gobernador del estado norteamericano de California entre 2003 y 2010, reiteró la necesidad de "hacer lo que sea necesario, aunque sea incómodo" para frenar "la contaminación que causa cada año siete millones de muertes en todo el mundo".

Arnold Schwarzenegger denuncia burocracia ante la crisis climática

Arnold Schwarzenegger criticó que haya países que paralizan la lucha contra el cambio climático al prohibir el uso de la energía nuclear o exigir "demasiados permisos" para construir instalaciones eólicas, solares o hidroeléctricas.



"En todo el mundo, los gobiernos están permitiendo que la burocracia impida el proceso. ¿Cómo hacen estos políticos para mantener sus promesas cuando saben que estos retrasos van a hacer imposible cumplirlas? ¿Cómo puedes decirle a la gente que esto es una emergencia cuando permites estos retrasos demenciales?", se preguntó.



En esta crítica, el ex gobernador republicano y fundador del AWS no incluyó explícitamente al presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, a quien felicitó por mantener abierta la planta nuclear de Diablo Canyon de California, la última con reactores operativos en ese Estado.

"La central cerraría en 2024, pero el presidente Biden decidió mantenerla, modernizarla y gastar millones de dólares porque supone un 9 % de energía limpia para California", aseguró Schwarzenegger.

¿Qué es la cumbre medioambiental Austrian World Summit (AWS)?

Con el lema 'Sé útil: herramientas para un planeta sano', la cumbre medioambiental Austrian World Summit (AWS) acoge este año unos 800 expertos y representantes políticos de todo el mundo, incluyendo el presidente federal austríaco, el ecologista Alexander Van der Bellen, y al vicepresidente de la Comisión Europea para el Pacto Verde Europeo, Maros Sefcovic.



Según los organizadores, la asistencia a la cumbre continúa batiendo récords cada año, razón por la cual el evento cuenta este año con una exposición de proyectos presentados por start-ups y oenegés para que el mundo pueda conocer la misión de esta iniciativa. (EFE)

