"Es horrible": Arnold Schwarzenegger revela cuál es la película sobre 'Terminator' que más odia

Arnold Schwarzenegger, uno de los más reconocidos actores de Hollywood, alcanzó la fama mundial con su papel del T-800 en Terminator, dirigida por James Cameron. Aunque su carrera cinematográfica ya incluía títulos como Conan el Bárbaro, fue la saga del robot humanoide la que consolidó su carrera.

Sin embargo, a pesar de su relación estrecha con la franquicia, el exgobernador de California no está satisfecho con todas las entregas. En una entrevista con Collider, el exgobernador de California expresó su desagrado por Terminator Salvation, calificándola de "horrible".

¿Por qué Arnold Schwarzenegger no está conforme con Terminator Salvation?

En 2012, tres años después del estreno de Terminator Salvation, Arnold Schwarzenegger manifestó su disposición a participar en remakes de sus películas, siempre y cuando se hicieran de manera adecuada.

"Estoy abierto a volver a rodar un remake de casi todas mis películas, como un Terminator bien hecho, ya que el último fue horrible. El resultado no fue el esperado y no me gustó", confesó el actor, quien apareció digitalizado en la cinta.

Terminator Salvation, protagonizada por Christian Bale y Sam Worthington, no logró conectar con el actor ni con muchos fans. Aunque Schwarzenegger no detalló específicamente sus razones para detestar la película, su opinión coincide con la de numerosos seguidores que consideran esta entrega, junto a Terminator Genisys, como las más flojas de la saga, según Rotten Tomatoes.

Además de su papel en Terminator, Schwarzenegger ha mostrado interés en revisitar otros proyectos. En su momento, sugirió la posibilidad de un remake de la comedia Gemelos, donde compartió pantalla con Danny De Vito.

Recientemente, ambos actores protagonizaron uno de los momentos más divertidos de los Oscar 2024, al enfrentarse a Michael Keaton y rememorar sus roles en la saga Batman.

