¿La secuela de 'Junior' o 'Gemelos'? Danny DeVito aseguró que está trabajando en una película con Arnold Schwarzenegger

Danny DeVito y Arnold Schwarzenegger son dos icónicos actores, que han trabajado juntos en recordadas producciones, como la comedia de 1988 Twins (Gemelos, en español) y Junior (1994). Ambos han demostrado tener una química cómica excepcional, lo que ha llevado a sus colaboraciones a ser memorables para los fans del cine.

Si bien existen rumores sobre una secuela de Twins, que se titulada Triplets (Trillizos, en español), que incluiría a Eddie Murphy como un tercer hermano, y se había hablado de ello durante años; pero el proyecto aún no se ha concretado. No obstante, DeVito confirmó que próximamente volverá a trabajar con Schwarzenegger, aunque no especificó si será algo nuevo o la continuación de algunos de sus éxitos.

"A Arnold Schwarzenegger y a mí nos encanta trabajar juntos. El año que viene haremos una película juntos. Hemos estado trabajando en ello... Desde Twins y Junior, y todas las cosas que hemos hecho juntos, nos hemos hecho amigos", dijo para Deadline. "Tan pronto como llegue eso, lo sabremos mejor. Pero lo haremos en Warner Bros., así que ahí lo tienes", agregó.

Como se recuerda, en mayo del año pasado, el ex Mr. Olympia dijo que la segunda parte de Twins era un hecho, pero cuando murió el director Ivan Reitman, su hijo Jason detuvo el proyecto. "Teníamos el financiamiento. Cuando su padre falleció, Jason dijo: 'Nunca me gustó la idea' y la suspendió", comentó a The Hollywood Reporter.

Las reuniones entre Danny DeVito y Arnold Schwarzenegger están ganando fuerza. En marzo de este año, el Dolby Theatre en Los Ángeles fue testigo de un reencuentro público durante la transmisión del evento más grande del mundo del espectáculo, la entrega de los Premios Oscar; cuando esta peculiar dupla se volvió a juntar para presentar los premios a Mejores Efectos Especiales y Mejor Edición. Su entrada provocó una ovación de pie, con todos los presentes aplaudiendo y celebrando a dos leyendas vivientes del cine.

Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito juntos en los Premios Oscar 2024.Fuente: AFP

¿Por qué Schwarzenegger y DeVito nunca grabaron Gemelos 2?

En una entrevista con GQ en noviembre del año pasado, Danny DeVito abordó la oportunidad perdida de filmar la secuela de Gemelos. "Deberíamos haber filmado Gemelos 2 en lugar de que él se convirtiera en gobernador", bromeó DeVito. Además, elogió la participación de Schwarzenegger en la serie FUBAR, que explora la vida de un padre y una hija que han llevado vidas secretas como agentes de la CIA.

Además, compartió que en la actualidad están trabajando en un proyecto nuevo. Cuando se le preguntó si este guarda relación o constituye un spin-off de Gemelos, DeVito descartó la conexión directa afirmando: "No. Solo somos dos amigos, porque la pasamos bien juntos. Nos complementamos en muchos aspectos. Yo soy mucho más fuerte que él".

Arnold Schwarzenegger revela que Hollywood le dio la espalda en sus inicios

A pesar de que hoy es un ícono en la industria del cine, el camino de Arnold Schwarzenegger hacia el estrellato estuvo lleno de desafíos. En su juventud, se destacó como fisicoculturista de renombre, pero su ambición lo llevó a explorar el mundo de la actuación en la década de los setenta.

Sin embargo, muchos productores, directores, ejecutivos y agentes de la época no compartieron su visión y se burlaron de sus aspiraciones. Según Schwarzenegger, hubo tres razones principales por las que los críticos pronosticaron su fracaso en Hollywood.

De acuerdo con el relato de Arnold Schwarzenegger, la primera objeción se centró en su imponente físico. Muchos le dijeron que los espectadores no querían ver cuerpos musculosos en pantalla.

Otra crítica importante se centró en su acento alemán, que muchos consideraban aterrador, pues era relacionado con los nazis, lo que limitaba sus oportunidades en la industria.

