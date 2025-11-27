Murió Conrado Osorio, famoso actor colombiano de 'La reina del sur' y 'La fea más bella'

Conrado Osorio, famoso actor colombiano de exitosas telenovelas como La reina del Sur, La fea más bella, Clases 406, Amarte es mi pecado, entre otras, murió este jueves 27 de noviembre. Esto, luego de varios meses de luchar contra el cáncer de colon.

Fue su hermano, el periodista deportivo Jhon Jairo Osorio, quien dio a conocer la lamentable noticia por medio de un emotivo post en su cuenta de Instagram. En la publicación, Jhon mostró fotos al lado de su familiar sonriendo en diferentes lugares y mostrando el gran cariño que se tenían el uno al otro.

“Conrado Osorio te voy a extrañar, pero sobre todo te voy a recordar feliz y te voy a honrar siempre. La vida me premió con un hermano que fue un parcero, un cómplice, un amigo, un confidente y un referente”, comenzó diciendo el comunicador.

Del mismo modo, Jhon Jairo Osorio se despidió de su hermano, quien era considerado uno de los grandes referentes de la actuación en Colombia en la actualidad.

“Buen viaje. Me siento orgulloso de ti, de tus películas, de tus terquedades, de tus regaños y de tus enseñanzas. La diste toda. En algún momento seguiremos las conversaciones de hospital (…) ¡Te quedé debiendo varios cuentos! Te amo, hermano”, concluyó la publicación.

Conrado Osorio mostraba su tratamiento contra el cáncer en sus redes sociales.Fuente: Instagram (conradoosorio)

El actor Conrado Osorio fue diagnostico con cáncer de colon

Fue a medidos de 2024 que el actor colombiano Conrado Osorio preocupó a sus fans luego de dejarse ver dentro de un hospital como parte de su "proceso de salud" para combatir el cáncer de colon.

En las últimas publicaciones en Instagram realizadas por el actor se pudo ver un gran cambio en su aspecto físico al perder peso debido a las quimioterapias que se venía realizando en un centro oncológico en el departamento de Antioquía, en Colombia.

En setiembre de este año, Conrado Osorio publicó un video donde dio detalles de las complicaciones que venía teniendo a causa de la enfermedad.

"Les cuento que andaba evadido. Estoy luchando con mi salud. Han sido semanas difíciles con complicaciones nuevas. Gracias a Dios, él me quiere mucho y me permite tener el recurso para poder tratarme", exclamó el también actor de La viuda negra.

"Por ahí, la famosa metástasis que se estaba buscando en la cervical no apareció, pero sí se detectó metástasis en el cuello. Por lo tanto, hay que comenzar un tratamiento de radioterapia para esto. Se me hincharon los pies, y tuve que ir a urgencias", añadió.

Conrado Osorio celebró su cumpleaños en el hospital junto a su familia

Conrado Osorio pudo celebrar su cumpleaños el último 26 de octubre. Acompañado de su hermano Jhon Jairo Osorio, su madre y hermana, el actor pudo compartir un emotivo momento recibiendo el saludo de sus otros familiares por videollamada.

El video, compartido por el mismo Osorio en su cuenta de Instagram, mostró al también intérprete de cine y teatro recibiendo una pequeña torta de cumpleaños y cantando junto a sus familiares y amigos más cercanos, quienes lo aplaudían y lo abrazaban.

"En este día que está terminando solo quiero decir: Dios, gracias por tanto, por estos años de vida, por mi familia y amigos por tantas personas regalándome una oración por mi recuperación, se siente bonito y llena el alma. Dios padre que se haga tu voluntad", escribió el actor.

Conrado Osorio celebró su cumpleaños en el hospital junto a sus familiares semanas atrás. | Fuente: Instagram (conradoosorio)

¿Quién fue Conrado Osorio?

Conrado Osorio fue un conocido actor colombiano de televisión, cine y teatro. Desde muy joven se dedicó a la actuación yendo a México, país donde destacó por su gran desenvolvimiento en el escenario.

Luego de estar en obras de teatro de Silvia Pinal, Conrado se convirtió en una gran figura de Televisa a principios de 2000 participando en telenovelas como: Clase 406, Amarte es mi pecado, Misión S.O.S., Barrera de amor, Duelo de pasiones, La fea más bella, Pasión, En nombre del amor, entre otras producciones.

Posteriormente, pudo destacar también en Telemundo y otras cadenas internacionales llegando a estar en el elenco de La reina del Sur junto a Kate del Castillo, Rafael Amaya, Humberto Zurita, entre otros. Del mismo modo, estuvo en otros proyectos como: La diosa coronada, Mujeres al límite, A corazón abierto, Tres Caínes y La viuda negra.

Una de sus últimas apariciones estelares fue en la telenovela colombiana La ley del corazón, transmitida por RCN Televisión el 2018. Además, protagonizó algunas películas como: La profecía de los justos, Hombres a la carta, y Luz.