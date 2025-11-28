"Ya no falta nada": Gianella Marquina, hija de Melissa Klug, anuncia que inició proceso para congelar óvulos

Gianella Marquina, la hija mayor de Melissa Klug, informó a través de sus redes sociales que inició el proceso de congelación de óvulos con el objetivo de preservar su fertilidad y planificar una futura maternidad.

La abogada, de 26 años, publicó en sus historias de Instagram una fotografía de la ecografía que forma parte de las evaluaciones previas al procedimiento y mencionó que ya se encuentra lista para dar inicio al tratamiento.

Marquina había retrasado este proceso luego de ser diagnosticada con Síndrome de ovario poliquístico (SOP), un trastorno hormonal que había afectado la condición de sus ovarios. Tras conseguir normalizar los efectos, pudo retomar la intervención.

"Mis ovarios llenitos, ya no falta nada congelar mis óvulos", escribió la hija de la 'Blanca de Chucuito' en la mencionada publicación.

¿Quién es Ginaella Marquina?

Gianella Marquina es hija de Melissa Klug y del empresario Raúl Marquina. Hace unos meses culminó sus estudios de Derecho y llegó a desempeñarse en un reconocido estudio de abogados.

En octubre de este año, viajó junto a su padre y a la esposa de este, Gabriela Castillo, de 27 años, para una celebración en Jamaica. La también influencer difundió imágenes del viaje en sus redes sociales.

"Muchas gracias, hija mía, por acompañarnos en este lindo viaje", le dedicó Raúl Marquina en su publicación

La relación entre ambos se mantiene muy cercana. De hecho, Melissa Klug señaló que su expareja "siempre mostró una actitud ejemplar" en la crianza de Gianella.