La influencer y cantante Delarosa perdió la vida a los 22 años tras un tiroteo en Los Ángeles

La influencer y cantante María de la Rosa, conocida artísticamente como Delarosa, falleció tras un tiroteo ocurrido en el barrio de Northridge, en Los Ángeles, según confirmó TMZ.

De acuerdo con los primeros reportes y versiones de testigos, dos hombres se acercaron a un vehículo estacionado en la vía Bryant Street y abrieron fuego de manera repentina contra las personas que se encontraban en su interior.

Entre las víctimas estaba María de la Rosa, quien fue trasladada de emergencia a un hospital, donde finalmente se confirmó su muerte. Los otros dos ocupantes del auto permanecen en estado crítico.

Hasta el momento, la Policía de Los Ángeles no ha realizado detenciones ni se han establecido los motivos del ataque.

Autoridades piden información para esclarecer el tiroteo

En agosto, María de la Rosa había lanzado su primera canción, No me llames, y contaba con más de 40 mil seguidores en Instagram, plataforma en la que compartía su actividad como cantante e influencer.

Tras conocerse la noticia, seguidores expresaron su pesar en redes sociales. Entre ellos el productor musical Jimmy Humilde; Juan Moisés, vocalista de Los Gemelos de Sinaloa; y el productor e ingeniero Times J Martínez. "Me duele que haya sido con violencia", comentó este último.

El Departamento de Policía de Los Ángeles mantiene abierta la investigación y solicitó a cualquier persona con información que se comunique con las autoridades para colaborar con el esclarecimiento del caso.