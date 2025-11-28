Natalia Salas será sometida a nueva cirugía tras detectarse partícula residual de cáncer

Natalia Salas explicó que, aunque "el cáncer no ha regresado de manera convencional" a su organismo, una célula residual se alojó en una de sus vértebras, lo que fue detectado gracias a sus chequeos médicos anuales.

Fue precisamente en su última revisión que los médicos identificaron una anomalía, confirmada posteriormente mediante un PET scan y una biopsia, según contó. "Supuestamente, ha quedado una partícula por mi cuerpo vagando y decidió posarse en una vértebra", relató la actriz en el programa ¡Habla Chino!.

Los médicos determinaron que se trata de una lesión única, localizada en un costado de la vértebra.

"Técnicamente, no ha regresado (el cáncer). Es una partícula que se ha posicionado en una vértebra. Me di cuenta en mis chequeos anuales. La palabra metástasis te suena fuerte. El cáncer de mama me quitó un seno", afirmó Salas.

Un tratamiento menos agresivo, pero que obliga a modificar su rutina diaria

El nuevo tratamiento de Natalia incluye medicamentos específicos. A diferencia de las quimioterapias que enfrentó anteriormente, este régimen no provoca efectos notorios como la caída del cabello. Según su oncólogo, si no lo comunica públicamente, nadie notaría que está bajo tratamiento.

"Ahorita, yo estoy en tratamiento contra el cáncer nuevamente. Han añadido algunas medicinas y a mí mi oncólogo me dijo: 'Si tú no le cuentas a nadie que estás en el tratamiento, nadie se va a dar cuenta. Porque no es como las quimios de que se te cae el pelo'", contó Salas.

Sin embargo, la actriz ha tenido que adaptar su rutina diaria para proteger la vértebra afectada. El reposo se ha vuelto indispensable, lo que la obligó a dejar proyectos y limitar actividades físicas como bailar o saltar. "He dejado de hacer proyectos por cuidar el huequito de la vértebra", confesó.

La nueva operación que afrontará Natalia Salas

Natalia Salas fue sometida a radiocirugías y otros procedimientos que buscan "cicatrizar" el hueso desde el interior y rellenar el espacio afectado. La complejidad radica en que, a diferencia de su mastectomía, la vértebra no puede ser extirpada.

La actriz se someterá a una nueva cirugía antes de fin de año, que incluye la extirpación de ovarios y trompas, debido a la naturaleza hormonal de su cáncer. Salas explicó que, aunque sus ovarios "están dormidos" por la menopausia inducida, prefiere retirarlos antes de que puedan reactivarse.

"Voy a quitarme eventualmente los ovarios y las trompas porque, como es un cáncer hormonal, digamos, mis ovarios, aunque están dormidos, están ahí como que se quieren despertar. Entonces, para que no se despierte, mejor ya me lo saco", concluyó.