Bad Bunny, 'El Juego del Calamar' y Speed: esto fue lo más buscado por los peruanos en entretenimiento en 2025

Películas, figuras icónicas y sorpresas del mundo del espectáculo dominaron las consultas en Perú y el mundo este año, según el informe El año en búsquedas 2025 de Google.

Este año el entretenimiento volvió a posicionarse entre los grandes motores de la conversación digital, según revela el informe El año en núsquedas 2025 de Google. Entre producciones esperadas y fenómenos inesperados que estallaron en redes, los peruanos demostraron que la cultura pop sigue siendo uno de sus territorios favoritos para explorar, comentar y viralizar.

A pesar de que la agenda nacional estuvo dominada por hitos deportivos como el Mundial de Clubes y por momentos políticos que acapararon titulares, el entretenimiento logró abrirse camino en medio del ruido informativo. Con un pulso constante y vibrante, conectó a millones de usuarios con tendencias globales, juegos virales y personajes que generaron enorme curiosidad.

Darren Jason Watkins Jr., más conocido en el mundo digital como Speed, llegó a Lima en enero, como parte de su esperada gira por Sudamérica.Fuente: ANDINA

¿Cuáles fueron los términos más buscados en 2025?

En Perú, uno de los fenómenos más comentados fue Sprunki, el juego de música que atrapó a miles de usuarios gracias a su estética caótica y a la posibilidad de mezclar sonidos de manera casi infinita. Su popularidad se expandió rápidamente entre comunidades jóvenes, que compartían mezclas en redes sociales, lo que terminó disparando consultas sobre mecánicas, personajes y trucos ocultos.

El interés también aumentó a raíz del nombre de Furrey, un influencer peruano que se volvió tendencia luego de sufrir un accidente de tránsito que lo llevó a cuidados intensivos. Su caso despertó búsquedas relacionadas con su estado de salud, su contenido y su historia personal, lo que lo convirtió en uno de los términos más consultados dentro del entretenimiento a nivel local.

La cultura viral continuó alimentando dudas colectivas, como ocurrió con la consulta “¿Qué significa Tralalero tralala?”, que surgió como un modismo pegajoso en TikTok. Lo mismo sucedió con preguntas aparentemente simples, pero que cada año encuentran un nuevo público: “¿Cuándo se celebran las flores amarillas?”, asociado al 21 de septiembre; o “¿Cuándo se celebra el Día del Hombre?”, consulta que reaparece con fuerza cada 19 de noviembre.

Series como El Juego del Calamar también influyeron directamente en el tipo de búsquedas, sobre todo cuando los usuarios intentaron replicar el famoso reto culinario de la galleta coreana. Incluso competencias no oficiales, como el Mundial de los Desayunos organizado por Ibai Llanos, movilizaron a miles de personas, especialmente después de que Perú triunfara con el clásico pan con chicharrón.

Antonio Crespo, conocido en redes sociales como 'Furrey', regresó al pódcast 'Habla Good' en septiembre tras sufrir un accidente hace dos meses.Fuente: YouTube: @todogoodpe

¿Qué personajes fueron más buscados en 2025?

Más allá de las figuras políticas que coparon buena parte de las búsquedas generales en Perú, el entretenimiento también tuvo nombres propios que capturaron el interés nacional. Entre ellos apareció David Baszucki, creador de Roblox, cuya plataforma se mantuvo entre las favoritas de niños, adolescentes y adultos jóvenes. Asimismo, otro nombre que desató un enorme ruido mediático fue Speed, el streamer estadounidense que llegó a Lima en enero y provocó una fiebre inesperada.

El 2025 también dejó espacio para homenajes y despedidas que llevaron a los peruanos a revisar la historia de figuras influyentes. Nombres como Mario Vargas Llosa, Jaime Chincha, Leo Dan, Michelle Trachtenberg, Paquita la del Barrio, Camucha Negrete y Óscar Carrillo generaron una ola de consultas que reflejó el impacto que sus carreras habían dejado en el país.

A nivel global, las búsquedas también estuvieron impulsadas por figuras que marcaron la conversación mediática del año. Entre ellas sobresalió Kendrick Lamar, protagonista del show de mediotiempo del Super Bowl de este año, así como Jimmy Kimmel, cuyo despido tras una polémica broma sobre Donald Trump provocó un notable aumento de consultas. También llamó la atención Bianca Censori, esposa de Kanye West, quien volvió a ocupar titulares por su llamativo look transparente en los Grammy y por los persistentes rumores de divorcio.

El público internacional, además, siguió de cerca las muertes de importantes figuras del entretenimiento. Nombres como Ozzy Osbourne, Hulk Hogan, Michelle Trachtenberg, Diane Keaton, Gene Hackman, Val Kilmer, Robert Redford y Dharmendra motivaron homenajes y un renovado interés por sus trayectorias, reflejando el impacto cultural que cada uno dejó a lo largo de su carrera.

Isabela Merced interpreta a Hawkgirl en la nueva película de 'Superman'.Fuente: DC Studios

¿Qué actores fueron los más buscados en 2025?

El ranking de actores más buscados en el mundo estuvo dominado por una mezcla de talento emergente y figuras consolidadas que protagonizaron algunas de las producciones más relevantes del año. Mikey Madison encabezó la lista gracias a su papel en Anora, película que no solo le valió el Oscar, sino que la posicionó como una de las artistas más comentadas del momento.

Le siguió Lewis Pullman, cuya incorporación al universo cinematográfico de Marvel con Thunderbolts* lo convirtió en uno de los nombres más recurrentes entre los fans del género. Dentro del talento peruano, Isabela Merced volvió a sobresalir gracias a su presencia en la segunda temporada de The Last of Us y su papel de Hawkgirl en Superman, consolidando un 2025 lleno de éxitos para su carrera.

El interés también se extendió a actrices como Kaitlyn Dever y Bella Ramsey, quienes vienen acumulando proyectos de gran recepción, y a Song Ji-woo, una de las protagonistas de la segunda temporada de El Juego del Calamar, serie que volvió a encender el fenómeno coreano alrededor del mundo. Rostros como Charlie Hunnam, Gavin Casalegno, Emma Myers y Walton Goggins también se mantuvieron en el radar del público.

'Lilo y Stitch' sigue la amistad entre una niña hawaiana y un alienígena fugitivo diseñado para destruir.Fuente: Walt Disney Pictures

¿Cuáles fueron las películas y series más buscadas en 2025?

La pantalla grande tuvo un rol protagónico este año, especialmente gracias al regreso de franquicias que marcaron a toda una generación. Una de las producciones más buscadas fue Destino Final: Lazos de Sangre, la sexta entrega de la saga que reavivó el gusto por el terror sobrenatural. El cierre de la historia de Ed y Lorraine Warren en El conjuro 4: Los ultimos ritos también generó una enorme expectativa y una ola de búsquedas que revisitaron toda la línea temporal del universo cinematográfico del terror.

El live-action de Lilo y Stitch se convirtió en una de las cintas más buscadas del año, impulsado por su estética renovada y por la nostalgia que despierta entre quienes crecieron con la película original. En paralelo, títulos como Nosferatu, Culpa nuestra y Cónclave se posicionaron entre los más consultados gracias a sus estrenos, reestrenos o relevancia temática.

En el terreno de las series, El Juego del Calamar volvió a ser el centro de la conversación con su nueva temporada. La tercera temporada de Monstruo, centrada en la historia de Ed Gein, también generó un intenso debate entre crítica y público, mientras que la serie Chespirito: Sin querer queriendo despertó interés por la representación biográfica de uno de los íconos humorísticos más influyentes de la región.

Por otro lado, entre las películas que dominaron la conversación internacional destacaron Anora, que arrasó en la temporada de premios; Superman, el gran reinicio del universo DC bajo la dirección de James Gunn; y Una película de Minecraft. A ellas se sumaron producciones como Thunderbolts*, Pecadores, Happy Gilmore 2, Destino Final: Lazos de Sangre, La hora de la desaparición, Exterminio: La evolución y Misión imposible: La Sentencia final, todas ellas con un fuerte impacto en la cartelera global.

En cuanto a series, títulos como Monstruo: la historia de Ed Gein, El juego del calamar 3, Adolescencia, Severance, The Summer I Turned Pretty, The White Lotus, Pluribus, American Primeval, Alien: Earth y Landman mantuvieron un alto nivel de visibilidad en buscadores en el mundo.

La cinta animada rompió récords en Netflix al convertirse en la película original más vista de su catálogo.Fuente: Netflix

¿Cuáles fueron las canciones más buscadas en 2025?

La música siguió siendo uno de los principales motores de tendencias. En Perú, el público se inclinó por una mezcla de ritmos urbanos, sonidos tropicales y canciones virales que dominaron TikTok. DtMF y Baile Inolvidable, ambas de Bad Bunny, se ubicaron entre las más buscadas, acompañadas por títulos como APT., la colaboración entre Rosé y Bruno Mars, y Partido en dos, de La Única Tropical, que marcó uno de los momentos más bailables del año.

Las búsquedas también impulsaron canciones que regresaron del pasado, como Antología, de Shakira, que volvió a cobrar fuerza en plataformas gracias a su gira mundial. Temas como No tiene sentido, de Beéle, Papasito, de Karol G, y Opalite, de Taylor Swift, se posicionaron en el gusto del público, mientras que Golden y Soda Pop (en español), ambas del soundtrack de Las guerreras K-pop, dominaron entre los fans del género.

A nivel global, la conversación musical estuvo marcada por éxitos virales como DtMF, de Bad Bunny; Tabola Bale, de Silet Open Up; y Ordinary, de Alex Warren. Taylor Swift volvió a figurar en varias posiciones con canciones como Eldest Daughter, Fate of Ophelia, Opalite y Father Figure. La frontera lingüística también se diluyó con títulos en árabe, georgiano y coreano que escalaron posiciones gracias a su presencia en redes sociales.

