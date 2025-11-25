'Chavín de Huántar' desplaza a 'Locos de amor' del Top 5 de las películas peruanas más vistas de la historia

Dirigida por Diego de León y protagonizada por Rodrigo Sánchez Patiño, André Silva y Sergio Galliani, Chavín de Huántar acaba de ingresar al Top 5 de las producciones peruanas más vistas.

Desde su llegada a los cines, Chavín de Huántar: El rescate del siglo se ha convertido en un fenómeno pocas veces visto en la cartelera nacional. A un mes de su estreno, la película dirigida por Diego de León superó el millón de espectadores y celebra un nuevo logro: ingresar al Top 5 de las películas peruanas más vistas de todos los tiempos.

El elenco también celebró el éxito de la cinta en sus redes sociales: “Seguimos avanzando y haciendo todo lo posible para que nuestra película siga llegando a más corazones peruanos”. Asimismo, agradecieron el apoyo masivo del público: “Hemos logrado que un país entero vuelva a emocionarse, a valorar a sus propios héroes y a sentirse más unido”.

Días atrás, la distribuidora BF Distribution confirmó que Chavín de Huántar había superado todas las espectativas. En una publicación, indicaron: “¡Ya somos un millón de patriotas! Las emociones en las salas siguen dando que hablar, convirtiendo a nuestra película no solo en un tributo a nuestros héroes, sino también en un fenómeno social nunca antes visto”.

Récords en la taquilla peruana

Con más de un millón de espectadores, Chavín de Huántar se ha convertido en la película peruana más vista de 2025 hasta el momento, superando a Soltera, casada, viuda, divorciada 2, que acumuló 732 mil espectadores tras su estreno en abril.

Es, además, la segunda producción peruana de la década en superar el millón, luego de Soltera, casada, viuda, divorciada (2023), de Ani Alva Helfer, que alcanzó 1.034.768 entradas.

De acuerdo con el especialista en cine Maykoll Calderón, la cinta es también la décima película del año —entre peruanas y extranjeras— en pasar la barrera del millón, junto a estrenos internacionales como Lilo y Stitch, Una película de Minecraft y Destino final: Lazos de sangre.

En la taquilla histórica, Chavín de Huántar ya se ubica en el Top 5 de las producciones peruanas más vistas, con 1.245.000 espectadores, acompañando a ¡Asu mare! 2 (3.082.942), ¡Asu mare! (3.037.677), ¡Asu mare! 3 (2.042.567) y A los 40 (1.686.367). De esta manera, superó a Locos de amor (1.221.932), de Frank Pérez Garland, estrenada en 2016.

La película también se ha consolidado como la producción peruana de acción más vista en la historia de la cartelera local, rompiendo así la racha de éxitos que venían teniendo las películas de comedia.

André Silva interpreta a un comando militar en 'Chavín de Huántar, el rescate del siglo'.Fuente: Producciones Colibrí

Un proyecto con una motivación personal

La cinta, que marca el debut cinematográfico de Diego de León y cuenta con la producción de Carlos Maguiña y Producciones Colibrí, combina acción, drama y una fuerte carga emocional. El elenco incluye a Rodrigo Sánchez Patiño, Carlos Thornton, André Silva, Sergio Galliani, Connie Chaparro, Miguel Iza y otros destacados actores nacionales.

El origen de Chavín de Huántar está ligado a la visión de Maguiña. Con más de dos décadas de experiencia en la industria del entretenimiento —y habiendo liderado la logística de giras de artistas como Bad Bunny, Karol G y Alejandro Sanz—, Maguiña también tiene un pasado militar que lo motivó a rendir homenaje a los comandos que participaron en la operación.

“Este es mi modo de agradecerles. Fue un acto de coraje, pero también de amor por el país”, señaló. “Esa convicción fue la que me impulsó a crear Producciones Colibrí, con la intención de desarrollar contenido que inspire, eduque y deje un mensaje valioso para la sociedad”, añadió. Con ese propósito se impulsó un rodaje exigente, pensado para conectar emocionalmente con el público.

Rodrigo Sánchez Patiño, Connie Chaparro y Sergio Galliani forman parte del elenco principal.Fuente: Producciones Colibrí

¿De qué trata Chavín de Huántar?

Inspirada en hechos reales, la película revive lo ocurrido el 17 de diciembre de 1996, cuando miembros del MRTA tomaron como rehenes a decenas de personas en la residencia del embajador de Japón.

Durante 126 días, el Perú contuvo la respiración hasta que un grupo de comandos ejecutó con éxito la Operación Chavín de Huántar, rescatando a los 72 rehenes.

Casi tres décadas después, la cinta rinde homenaje a quienes arriesgaron su vida en el operativo y busca tender un puente emocional entre las Fuerzas Armadas y la ciudadanía.

