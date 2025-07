Bad Bunny es denunciado por grupo animalista por subir gallinas al escenario en Puerto Rico

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Bad Bunny no la viene pasando del todo bien en su aclamada gira musical para los residentes en su natal Puerto Rico ¿Qué pasó? Resulta que la organización internacional Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA) lo denunció por subir gallinas al escenario durante sus presentaciones.

Según informaron agencias internacionales, el grupo animalista emitió la denuncia contra el cantante puertorriqueño por usar gallinas como parte de su espectáculo en los conciertos de su residencia musical No me quiero ir de aquí que inició el último viernes 11 de julio hasta el 24 de setiembre en el Coliseo de Puerto Rico.

"Un 'Baile inolvidable' para Bad Bunny, pero una pesadilla para los animales. Bad Bunny usó gallinas vivas en el escenario durante su residencia en el Coliseo de Puerto Rico", publicó PETA Latino en su cuenta oficial de Facebook.

En ese sentido, el grupo PETA exhortó al intérprete de Debí tirar más fotos a no usar animales vivos para adornar sus conciertos.

"¿Hasta cuándo los animales serán tratados como simples accesorios para el espectáculo de Bad Bunny? Los artistas tienen el poder de inspirar compasión a través del arte, pero Benito solo normaliza el maltrato hacia los animales. Bad Bunny, por favor, deja de usar animales vivos en tus conciertos", señaló la organización.

Bad Bunny es un reconocido cantante y compositor puertorriqueño de reguetón. | Fuente: EFE

PETA cuestionó a Bad Bunny por usar un caballo el 2024

Esta no es la primera vez que Bad Bunny es cuestionado por el grupo PETA. En el 2024, la organización internacional criticó duramente al artista puertorriqueño por utilizar un caballo como parte de la gira The Most Wanted Tour.

Cabe recordar que Bad Bunny viene realizando su gira especial de 30 conciertos para los pobladores de su país Puerto Rico.

Dichas funciones serán el preámbulo de una gira mundial del popular ‘Conejo malo’ que comenzará el 21 de noviembre en República Dominicana y concluirá en Bélgica el 22 de julio de 2026.

Con su gira residencial No me quiero ir de aquí, el artista urbano alcanzará un récord de conciertos consecutivos en el Coliseo de Puerto Rico, superando las 14 funciones del dúo de reguetón Wisin y Yandel.

Bad Bunny agotó todas las entradas para sus dos conciertos en Lima el 30 y 31 de enero. | Fuente: EFE

Bad Bunny logró sold out en sus dos conciertos en Lima el 2026

Bad Bunny logró agotar las entradas de su segundo concierto en el Estadio Nacional, en Lima, a pocas horas del anuncio del evento para su gira mundial Debí tirar más fotos.

La productora Fym Entertainment informó que los fanáticos lograron, en tiempo récord, el segundo sold out del concierto del cantante puertorriqueño programado para el 31 de enero de 2026.

“¡Dos fechas sold out Lima! Gracias a la gran acogida de los fans, queremos compartircon ustedes que las dos fechas del tour en Lima están agotadas”, señaló la compañía sin dar a conocer si habrá, o no, una tercera fecha.

El cantante y compositor ya había agotado las entradas de su primer concierto programado para el 30 de enero de 2026, el cual marca el regreso del artista de 31 años a nuestro país luego de tres años de ausencia desde su último show el 2022.

La gira mundial Debí tirar más fotos, de Bad Bunny, comienza en noviembre de 2025 en República Dominicana. El intérprete de Tití me preguntó estará también en otros países como: Costa Rica. México, Colombia, Chile, Argentina y Brasil.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis