Don Omar celebra un año libre de cáncer y exclama: "Gracias Dios por avisar a tiempo"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Don Omar, el popular Rey del Reguetón, dio una satisfactoria noticia a todos sus seguidores en redes sociales: su primer año libre de cáncer. El intérprete de Pobre Diabla y Dile apareció en Instagram y X (Ex Twitter) con un selfie donde sale sonriendo y sorprendiendo a sus fans en un emotivo post compartido este martes.

“Un año libre de cáncer, gracias Dios por avisar a tiempo y gracias a todos ustedes por sus oraciones cuando más las necesité”, comenzó diciendo el cantante puertorriqueño de 47 años, quien reveló que padecía de un cáncer renal en junio del año pasado.

Seguidamente, William Omar Landrón Rivera, más conocido por su nombre artístico Don Omar, también agradeció a sus fans quienes expresaron su cariño por medio de mensajes y comentarios.

“Los amo, esta foto va por los que sobrevivimos, por los que aún siguen peleando la batalla y por los que se fueron luchando”, sostuvo el rapero y compositor.

Diversas celebridades y cantantes mostraron su felicidad con el mensaje de Don Omar. El rapero se mostró muy contento al dar a conocer la noticia. “Amén, mi niño. Que sigan lloviendo bendiciones”, comentó Olga Tañón, colega y amiga cercana del popular reguetonero.

Don Omar es conocido como ‘Rey del Reguetón’ en la industria musical. | Fuente: @donomar

Don Omar reveló que fue diagnóstico con cáncer

En junio de 2024, Don Omar contó que fue diagnóstico con cáncer. Esto, luego de anunciar la segunda etapa de su gira Back To Reggaeton.

“Hoy sí, pero mañana no tendré cáncer. Las buenas intenciones son bien recibidas. Nos vemos pronto", escribió el artista en Instagram.

En la imagen publicada, Don Omar mostró su puño cerrado luciendo un brazalete de admisión de un hospital de la red Orlando Health.

En un comienzo, el autor de éxitos mundiales como Ella y yo y Danza kuduro no ofreció detalles sobre el tipo de cáncer que padecía. No obstante, meses después se conoció que era un tipo de cáncer renal.

Figuras como Daddy Yankee y Jerry Rivera mostraron su apoyo al reguetonero. Otros artistas que mandaron sus mensajes al intérprete de El señor de la noche fueron Olga Tañón, DJ Nelson, Paco López, Elyman, entre otros.

La cantante Olga Tañón expresó su apoyo a Don Omar, el 'Rey del Reguetón'. | Fuente: @donomar

¿Qué tipo de cáncer tuvo Don Omar?

Luego de una serie de exámenes médicos, Don Omar fue diagnosticado con carcinoma de células renales en el riñón izquierdo.

"Nadie sabía nada, nadie, solo mi esposa. Esa es la razón de haber tomado acción tan rápido. Yo entré en pánico. A mí me dijeron que cuando un paciente llegaba con una hemorragia, como la que yo tenía literalmente, era indicio de que estaba muriendo. Venía de celebrar la vida, de celebrar el triunfo, de celebrar los éxitos, de celebrar la música, y de momento me dijeron, 'Quizás te estás muriendo' y no lo sabía. Nunca tuve un dolor, nunca sentí molestia", aseguró el cantante a People.

Tras su cirugía, el 18 de junio del año pasado, el artista reveló públicamente su lucha contra el cáncer. La decisión de extirpar el riñón afectado se tomó para evitar que el tumor creciera y alcanzara una etapa más avanzada y difícil de tratar.

"Tuve que extirparme mi riñón izquierdo completo, ya no tengo mi riñón izquierdo, estoy solamente funcionando con el riñón derecho. Mi tumor medía dos milímetros; estaba en el punto de cáncer etapa uno, casi convirtiéndose en cáncer etapa dos. Lo que hubiese sucedido — si nada de esto pasaba— es que en un año mi tumor iba a crecer al tamaño de tres milímetros y después de tres milímetros es cáncer etapa tres y no hay vuelta atrás, no hay cura", contó.

A pesar de los bajones físicos y emocionales, el cantante resaltó que este episodio fortaleció su fe y lo llevó a valorar más la vida.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis