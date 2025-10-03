Tragedia en Yosemite: murió el joven influencer y escalador Balin Miller durante una transmisión en vivo de TikTok

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Balin Miller, un reconocido escalador e influencer de Alaska, murió el último miércoles a los 23 años mientras ascendía El Capitán, el famoso monolito de granito del Parque Nacional Yosemite, en California.

Su madre, Jeanine Girard-Moorman, confirmó la noticia en redes sociales: "Con el corazón destrozado debo decirles que mi hijo, Balin Miller, murió en un accidente de escalada. Mi corazón está hecho pedazos. No sé cómo superaré esto… Lo amo tanto ❤️❤️❤️ Quiero despertar de esta horrible pesadilla".

En otro mensaje menciono: "La montaña se llevó a mi Balin, nunca me recuperaré".

De acuerdo con Alaska’s News Source, Girard-Moorman se enteró del accidente tras una llamada de los guardabosques. "Todo mi mundo se derrumbó, y es muy duro. No hay dolor más grande que perder a tu hijo de una forma tan horrible", dijo al medio.

Los últimos momentos de su ascenso

Miller había estado transmitiendo en vivo en TikTok su ascenso a El Capitán en los días previos a su muerte. Según relató su hermano Dylan a AFP, estaba practicando lead rope soloing, una técnica que permite escalar en solitario con cuerda de protección en la ruta Sea of Dreams, de unos 730 metros. Explicó que Miller ya había terminado el ascenso y estaba subiendo su equipo cuando probablemente descendió más allá del extremo de la cuerda.

Tom Evans, fotógrafo radicado en Yosemite, coincidió con esa versión. En su cuenta de Facebook escribió: "Ayer, un escalador terminó su ascenso de la Sea of Dreams, en El Capitán, y estaba subiendo su bolsa en el último tramo cuando se quedó atascada. Entonces bajó por su cuerda principal para liberarla. Sin embargo, su cuerda no llegaba hasta la bolsa, pero parecía no darse cuenta de eso. En el descenso, terminó sin el extremo de la cuerda".

Evans contó además que llamó al 911 tras presenciar el accidente.

"Era un joven muy respetado entre los mejores escaladores aquí. Lo fotografié varios días durante el ascenso y hablé con él antes. Muchos escaladores en la pared vieron la tragedia en directo. Estas cosas pasan de vez en cuando, pero el dolor nunca desaparece. Descansa en paz, Balin Miller", agregó.

¿Quién fue el influencer y escalador Balin Miller?

Originario de Anchorage (Alaska), Balin Miller había escalado desde niño junto a su padre y su hermano. Su madre señaló que "su pasión era realmente escalar. Amaba escalar, nunca fue por dinero o fama".

Otro reconocido escalador de Alaska, Mark Westman, lo comparó con Alex Honnold, famoso por ser el primero en escalar en solitario y sin cuerda una ruta completa en El Capitán.

Miller también había completado expediciones en la Patagonia y en las Rocallosas Canadienses, donde hizo una compleja ruta de hielo llamada Reality Bath, que no había sido escalada en 37 años.

Entre los escaladores, era conocido como el Orange Tent Guy por su distintivo campamento al pie de El Capitán.

El Capitán y los riesgos de la montaña

El Capitán, una pared de granito que se eleva a más de 900 metros, es considerado "uno de los desafíos más grandes del mundo" para los escaladores, según el sitio Yosemite Mariposa County.

El Servicio de Parques Nacionales informó en un comunicado que los guardabosques y personal de emergencia "respondieron de inmediato" a la emergencia y que la muerte de Miller está bajo investigación.

De acuerdo con Associated Press, esta es la tercera muerte en Yosemite durante el verano de Estados Unidos. En junio, un joven de 18 años de Texas murió al escalar sin cuerda, y en agosto una mujer de 19 años falleció tras ser golpeada por la rama de un árbol durante una caminata.