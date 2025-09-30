Murió influencer venezolana que se hizo viral por mostrar su experiencia migratoria en Estados Unidos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Paola Caldera, una influencer venezolana que se hizo viral en Estados Unidos por mostrar su experiencia migratoria desde su llegada, falleció a los 30 años producto de una leucemia linfoide detectada meses atrás.

Fue el último 21 de setiembre que la familia de la joven oriunda de Maracaibo dio a conocer su sensible deceso por medio de dos videos en su cuenta oficial de TikTok donde cuenta con miles de seguidores y millones de reproducciones en registros audiovisuales mostrando el proceso de su enfermedad.

“Hoy despedimos a un ser que iluminó nuestras vidas con su fuerza, su amor y su sonrisa, incluso en los momentos más difíciles. La leucemia pudo apagar su presencia física, pero jamás la huella que dejó en nuestros corazones. Nos queda un ejemplo de valentía, su bondad infinita y los recuerdos que siempre nos acompañarán”, se lee en un primer posteo con las fotos y videos de la influencer.

Asimismo, el video, que estuvo acompañado con la canción Kintsugi, del cantante mexicano Humbe, despidió a la joven. “Descansa en paz, Paola Caldera, tu luz seguirá brillando en cada uno de nosotros. Te amamos reina”, sostuvo.

Del mismo modo, un familiar pudo compartir también otro video en la cuenta de Caldera, quien deja dos pequeños hijos, expresando su pesar. “Hija de mi vida, te recordaré con la mejor sonrisa y sobre todo las ganas de vivir por tus hijos. No es un adiós, si no un hasta luego. Te amo”, señaló.

La joven Paola Caldera fue diagnosticada con leucemia linfoide el 2024. | Fuente: Instagram (paolacaldera)

Influencer Paola Caldera fue diagnosticada con leucemia linfoide

Meses atrás, la influencer venezolana Paola Caldera reveló que fue diagnosticada con leucemia linfoide luego de sentir "dolores de cabeza".

"Después de pasar varios días con dolores de cabeza que iban y venían, muy insoportables, fui al médico y me diagnosticó leucemia (…) En ese momento pensé que la vida se me iba de un momento a otro, no sabía qué iba a pasar, entonces te das cuenta de lo frágil que puede ser la vida, de lo duro que puede ser que nos cambie de sopetón", resaltó Paola en un video junto a su familia en diciembre de 2024.

Paola mencionó que, a pesar de quedar afectada por la noticia, pudo convencerse a sí misma de poder superar la enfermedad. Es así como, por medio de la página GoFundMe, pidió donaciones a sus seguidores para recaudar 10 mil dólares para los gastos médicos algo que, según medios internacionales, no logró.

"Cada grano de arena, cada donación hará una gran diferencia para que mi familia pueda hacer lo necesario y centrarse en lo más importante, mi recuperación para pronto estar en casa sana nuevamente", manifestó.

El último 16 de agosto, Caldera mostró la celebración de su cumpleaños 30. "En esta publicación no se vale escribir nada de la enfermedad (valiente, guerrera, fuerte) Gracias! PD: aún recibo regalos, me pueden mandar con mucho gusto jejeje", señaló con un carrusel de fotos mostrando una aliviadora sonrisa a pesar del difícil momento.

¿Quién fue Paola Caldera?

Paola Caldera fue una influencer venezolana de 30 años que vivió en Estados Unidos donde se hizo viral por mostrar su experiencia migratoria.

Odontóloga de profesión, Caldera nació en la ciudad de Maracaibo, en Venezuela, en 1995. Se hizo popular en redes sociales por mostrar retos virales junto a su esposo y sus dos pequeños hijos a los que apodaba 'Bebechos'.

Luego de vivir en Venezuela en su adolescencia, decidió irse a Estados Unidos junto a su familia instalándose en California. Según el diario El Tiempo, uno de los motivos de migración fue para salir adelante y mejorar su calidad de vida.

Comenzó trabajando como limpiadora de habitaciones en un hotel para luego dar un salto como creadora de contenido gracias al alcance de sus videos donde mostraba sus paseos en conocidos monumentos, arquitecturas, calles y paisajes del país norteamericano, donde según dijo ella, cambió su vida hasta antes del lamentable fallecimiento.