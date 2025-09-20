Joven influencer muere a los 26 años, solo dos días después de su boda

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Adna Rovčanin-Omerbegović, influencer y propietaria de un salón de belleza en Sarajevo, capital de Bosnia y Herzegovina, murió el pasado15 de septiembre a los 26 años.

La creadora de contenidos se había casado el 13 de septiembre con su esposo Faris en el Hotel Hollywood, en Ilidža, una zona cercana a Sarajevo.

Poco después de la celebración, Adna comenzó a sentirse mal y fue trasladada de urgencia a un hospital, donde falleció dos días después, según informó el periódico Dnevni Avaz, pero todavía no se ha hecho pública la razón de su deceso.

¿Quién fue la influencer de 26 años que murió solo dos días después de haberse casado?

Adna Rovčanin-Omerbegović trabajó como enfermera en un centro de salud de Sarajevo y, de manera independiente, se dedicaba al maquillaje, que era su segunda pasión. Además de su esposo, convivía con sus cuatro hermanas, su madre y su padre.

De acuerdo al citado medio, varias personas asistieron a su velorio en el Cementerio Municipal de Bara, en Bosnia y Herzegovina, como mostraron algunos videos compartidos por el medio Crnu-Hronik.

Tras su fallecimiento, sus redes sociales fueron desactivadas. Su fotógrafa de bodas publicó un homenaje en Instagram, dedicándole un mensaje y calificándola como "la más hermosa" de Bosnia, de hecho, ella había compartido fotografías de la pareja en los días previos a la boda.