Becky G y Sebastian Lletget juntos y cariñosos tras escándalo por infidelidad del futbolista

La intérprete de Sin pijama continúa saliendo con el futbolista del FC Dallas, con quien tuvo un breve compromiso antes de conocerse que él le fue infiel. Fueron fotografiados juntos, sonriendo y abrazados, durante una tarde tomando café.

La cantante Becky G y el futbolista Sebastian Lletget fueron captados por los paparazzi mientras disfrutaban de una tarde agradable paseando por las calles de Frisco, Texas. Este encuentro se produce después de la ruptura de su compromiso en marzo de 2023.



En noviembre, la cantante y el futbolista fueron fotografiados en Los Ángeles mientras tomaban un café juntos. Lletget compartió una foto ede los cafés en sus redes sociales con el mensaje: "Finalmente".



En las nuevas imágenes difundidas por TMZ, Becky y Sebastian son captados paseando afuera del Summer Moon Coffee. La cantante y la estrella del fútbol sonríen mientras disfrutan de café y comparten muestras de cariño en un banco del parque.

¿Por qué Becky G y Sebastian Lletget terminaron su relación?

Becky G y Sebastian Lletget pusieron fin a su relación en marzo de 2023 después de que se revelara que él había sido infiel con una joven que conoció en una discoteca en Madrid. La cantante respondió apareciendo en público sin su anillo de compromiso durante los iHeartRadio Music Awards.



Aunque el futbolista del FC Dallas admitió haber tenido "un lapsus de 10 minutos en el juicio", sugirió que las acusaciones estaban llenas de mentiras. También afirmó ser víctima de extorsión, argumentando que "esta persona no obtuvo lo que quiso".



“Esta última semana de caos y dolor me ha obligado a enfrentar las consecuencias de mis acciones, mis miedos y demonios del pasado (...) He decidido comprometerme con un programa de bienestar mental para trabajar en las partes de mí que necesitan sanar”.

El compromiso de Becky G y Sebastian Lletget terminó tras conocerse que él le fue infiel.Fuente: Instagram: @iambeckyg

¿Qué dijo Becky G sobre la infidelidad de Sebastian Lletget?

Después de tres meses desde que se supo que Sebastian Lletget le había sido infiel, Becky G decidió abrir su corazón para abordar el tema: “Creo que el amor tiene el poder de sanar y transformar, pero nada es más importante que el amor que tienes por ti misma y por tu familia”.



“Este año ha sido un viaje de gran crecimiento para mí. He enfrentado situaciones difíciles, pero he aprendido a manejarlas con gracia y no perder de vista quién soy. Me siento orgullosa de cómo he navegado todo”, agregó la intérprete a People En Español.

Becky G y Sebastian Lletget estuvieron comprometidos por cuatro meses.Fuente: Instagram: @iambeckyg

