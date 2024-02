Becky G, Billie Eilish, Ryan Gosling y Jon Batiste actuarán en vivo en los Oscar 2024

Los Premios Oscar 2024 prometen un espectáculo único con la interpretación en directo de los cinco temas nominados en la categoría de mejor canción original. El escenario del Teatro Dolby cobrará vida con las actuaciones de Becky G, Billie Eilish, Ryan Gosling y Jon Batiste.



La Academia de Hollywood ha confirmado las presentaciones luego de que se filtrara que Gosling presentará I'm Just Ken. Esta noticia llega después de la polémica generada en enero, cuando Greta Gerwig y Margot Robbie no lograron obtener nominaciones por dirección y actriz, respectivamente.

Nominados a mejor canción original para los Premios Oscar 2024

Barbie (What Was I Made For?)

Barbie (I’m Just Ken)

Flamin' Hot (The Fire Inside)

American Symphony (It Never Went Away)

Wahzhazhe (Killers Of The Flower Moon)

¿Quienes interpretarán las canciones nominadas a los Premios Oscar 2024?

Además de la canción interpretada por Ryan Gosling junto a Mark Ronson, en la ceremonia de los Premios Oscar 2024 se podrá disfrutar de otro tema de la banda sonora de Barbie, What Was I Made For?. Esta canción, compuesta e interpretada por Billie Eilish y Finneas O'Connell, ya ha ganado el Grammy y el Globo de Oro.



La terna de actuaciones se completa con The Fire Inside, interpretada por Becky G y creada por Diane Warren para la película Flamin Hot'; It Never Went Away, de Jon Batiste para su documental American Symphony; y Wahzhazhe, interpretada por Scott George y cantantes nativos de la tribu Osage para Killers of the Flower Moon.

¿Quienes presentarán los Premios Oscar 2024?

La Academia de Hollywood también anunció que reconocidas personalidades como Nicolas Cage, Jamie Lee Curtis, Brendan Fraser, Al Pacino y Zendaya se encargarán de entregar algunos de los premios y presentar momentos destacados durante la gala. Además, la ceremonia contará nuevamente con el cómico Jimmy Kimmel como maestro de ceremonias.



En un comunicado, Kimmel expresó: "Siempre soñé con presentar los Oscar exactamente cuatro veces". Además, se anunció que su esposa, Molly McNearney, coguionista del Jimmy Kimmel Live!, volverá como productora ejecutiva de la ceremonia.

¿Cuáles son las favoritas para ganar los Premios Oscar 2024?

Oppenheimer, dirigida por Christopher Nolan, lidera las nominaciones a los Premios Oscar 2024 con un total de 13 candidaturas, seguida de cerca por Poor Things (Pobres criaturas), del director Yorgos Lanthimos, con 11 nominaciones. Por otro lado, Killers of the Flower Moon, dirigida por Martin Scorsese, ha conseguido 10 nominaciones en esta edición.



Tras un año complicado para la industria del cine, marcado por la extensa huelga de actores y guionistas, la ceremonia de los Premios Oscar 2024 se llevará a cabo el 10 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

