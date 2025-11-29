Ben Affleck y Jennifer Garner pasan el Día de Acción de Gracias junto con sus tres hijos

Los exesposos volvieron a reunirse en Los Ángeles junto con sus tres hijos, manteniendo su cercana dinámica familiar más de una década después del divorcio.

Ben Affleck y Jennifer Garner volvieron a reunirse en un ambiente familiar durante el Día de Acción de Gracias, celebrando la festividad junto con sus tres hijos, tal como lo han hecho en los últimos años.

Según una fuente cercana a Garner citada por People, los actores, ambos de 53 años, compartieron la tradicional reunión en la casa de la actriz en Los Ángeles.

“Jen celebró el Día de Acción de Gracias en su casa. Ben y su madre se unieron”, reveló. Además, destacó que la actriz “lo hace muy especial” gracias a sus habilidades culinarias y su entusiasmo por reunir a todos. “Ben siempre es bienvenido en su casa”, añadió.

La relación entre los exesposos, quienes anunciaron su divorcio hace más de una década, se mantiene estable y colaborativa. La fuente señala que “se llevan bien y realmente se apoyan mutuamente”. En ese sentido, recalca que Affleck está enfocado en su trabajo, su salud y sus hijos, y que cuenta con el respaldo constante de Garner: “Les llevó años llegar a este punto, pero Jen nunca se dio por vencida. Ahora todo es amigable y se centra en los niños”.

Ben Affleck and Jennifer Garner continued their friendly co-parenting relationship with a Thanksgiving dinner together. Photos from Thursday showed Affleck arriving at his ex’s Los Angeles home with son Samuel. 📸: Juliano/X17online.com pic.twitter.com/WQqg0ssIYw — Page Six (@PageSix) November 28, 2025

Un compromiso familiar que se mantiene con los años

Affleck y Garner son padres de Violet, de 19 años; Seraphina, de 16; y Samuel, de 13. En 2024, la familia también celebró la festividad unida y participó como voluntaria en la Feria Callejera Anual de Acción de Gracias de The Midnight Mission, organización dedicada a apoyar a personas sin hogar. Garner repitió ese gesto nuevamente este año.

Ben Affleck y Jennifer Garner pasan más tiempo juntos

En marzo de este año, fuentes declararon al Daily Mail que Ben Affleck se habría dado cuenta de que Jennifer Garner es su verdadero amor. Sin embargo, informantes del medio TMZ aseguraron que ambos son solo amigos, ya que la actriz sigue en una relación con John C. Miller, el CEO de una empresa de inversión.

Lo cierto es que la expareja ha estado pasando más tiempo junta desde el divorcio entre Ben y JLo. Según Page Six, ambos continúan brindándose apoyo mutuo, especialmente después de los incendios en Los Ángeles que afectaron a Affleck.

"Está claro que Ben disfruta su tiempo con Jen; antes ya habíamos visto fotos de él sonriéndole con ternura... y ahora lo vemos abrazándola", indica el medio.