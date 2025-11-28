John Travolta se viste de Papá Noel y revive un clásico de 'Grease' para una campaña publicitaria

John Travolta se vistió de Papá Noel para protagonizar un nuevo comercial navideño. En esta ocasión, el actor recreó su recordada actuación en Grease para protagonizar la campaña publicitaria de una tarjeta de crédito.

En el anuncio, la estrella de Hollywood, de 71 años, interpreta la clásica canción Greased Lightnin. La escena se desarrolla en un taller de reparación de trineos, donde 'Santa' trabaja acompañado de un grupo de duendes.

El comercial se estrenó durante la transmisión del desfile de Acción de Gracias de Macy’s 2025, emitido por NBC.

No es la primera vez que John Travolta se viste de Papá Noel para una campaña de este producto. En 2020, compartió pantalla con un coprotagonista de Pulp Fiction en uno de los anuncios, y el año pasado volvió a ponerse el traje para recrear una escena de la película Saturday Night Fever.

La vez que John Travolta recreó una escena musical de Grease para el Super Bowl

En febrero de 2023, John Travolta interpretó una nueva versión de Summer Nights, la canción que grabó junto con Olivia Newton-John para la película Grease. Esto ocurrió en un comercial de T-Mobile emitido durante el Super Bowl. En el anuncio, también participan los actores Zach Braff y Donald Faison, conocidos por la serie cómica Scrubs.

La letra del tema fue modificada para hacer referencia al servicio de la compañía, mientras Travolta recrea algunos de los movimientos clásicos de Danny Zuko, el personaje que interpretó en la cinta, considerada uno de los musicales más exitosos del cine.

"Mi querida Olivia, hiciste nuestras vidas mucho mejores. Tu impacto es incalculable. Te amo tanto. Nos veremos en el camino y estaremos juntos otra vez. ¡Tuyo desde el primer momento y para siempre!", publicó Travolta tras la muerte de Newton-John que ocurrió en ese entonces.

John Travolta nació el 18 de febrero de 1956 en Englewood, Nueva Jersey. Su carrera actoral comenzó en la década de 1970 con su participación en la serie de televisión Welcome Back, Kotter.

Su trayectoria se mantiene en la memoria del público por sus personajes icónicos. Además de Grease (1978), ha protagonizado películas como Saturday Night Fever (1977), Carrie (1976), Pulp Fiction (1994) y Get Shorty (1995), entre otras.