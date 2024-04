"Está haciendo caridad conmigo": Benny Blanco habla de su relación con Selena Gomez

Después de mucho tiempo, Selena Gomez encontró nuevamente el amor en Benny Blanco. Tras iniciar su romance en diciembre de 2023, los fanáticos de la exchica Disney criticaron su relación por el físico del productor. En una reciente entrevista, Blanco admitió que sí ha leído los comentarios que ha recibido y los entiende.

"Está haciendo caridad conmigo, es de locos. Sus fans me odian", respondió en el podcast Whiskey Ginger, del actor Andrew Santino. Luego de estas declaraciones, los seguidores de Gomez comentaron en el video que nunca les importó el aspecto del productor, sino las palabras negativas que tuvo contra su actual pareja por hacer un programa de cocina y una línea de maquillaje.

"Es como, ya sabes, ‘este es mi nuevo sencillo, esta es mi nueva línea de maquillaje’. Selena Gomez es una desesperada: lanzó una línea de maquillaje, un programa de cocina y más canciones solo para adquirir más fama", dijo Benny Blanco en Zach Sang, en 2020.

No obstante, la cantante ha hecho caso omiso a estos comentarios y se lucen juntos en fotos en sus redes sociales. Es más, lo ha defendido en reiteradas ocasiones. "Él ha sido la mejor cosa que me ha pasado. Fin. Ha sido mejor que nadie con quien he estado. Llevo terapia desde los 18 años, sé que es lo mejor para mí, y voy a luchar hasta que tenga lo que merezco", escribió en su cuenta de Instagram días después de confirmar su romance.

La relación entre Selena Gomez y Benny Blanco ha capturado la atención por su carácter romántico.Fuente: IG: @selenagomez

Selena Gomez defendió a Benny Blanco de sus fans

La cantante Selena Gomez recibió una serie de críticas en medio de su reciente romance, debido al aspecto físico de Benny Blanco. Por ello, la intérprete de Lose you to love me decidió contestar a unos usuarios quienes hicieron eco de la noticia.

La artista aseguró que él es lo mejor que le había pasado en la vida y nadie tenía por qué meterse en su vida personal. Además, le indignó que sus seguidores no se sientan feliz por ella. “Nunca permitiré que sus palabras guíen mi vida... Si no pueden aceptarme en mi momento más feliz, entonces no estés en mi vida en absoluto”, comentó.

Después del descargo de la cantante en redes sociales, muchos eliminaron sus mensajes. Eso fue motivo para dejar lo negativo atrás y Gomez disculpó a sus fans en sus historias de Instagram: “Solo un recordatorio de lo mucho que los aprecio y los quiero a cada uno de ustedes”.

¿Quién es Benny Blanco, el novio de Selena Gomez?

Benjamin Joseph Levin, mejor conocido como Benny Blanco, es un músico y cantautor estadounidense que comenzó con la banda de rap alternativo Spank Rock, a los 19 años. En el 2008, trabajó como productor musical junto a Katy Perry para producir los sencillos I kissed a girl y Hot'n cold. Ese mismo año, según contó Blanco, también apoyó con el álbum Circus, de Britney Spears.

El músico también trabajó con artistas de la talla de Charlie Puth, Justin Bieber, BTS, Snoop Dogg. Incluso con su actual novia Selena Gomez grabó el videoclip I Can't Get Enough el 2019 donde también participaron Tainy y J Balvin.