"Él es todo en mi corazón": Selena Gomez confirma romance con productor Benny Blanco

Selena Gomez puso fin al misterio sobre su situación sentimental al presentar, recientemente, a su nueva pareja Benny Blanco, un productor musical con quien trabajó en el 2019 en la grabación del videoclip I Can't Get Enough. Fue por medio de los stories de su cuenta de Instagram que la ex estrella de Disney difundió una fotografía, en blanco y negro, al lado del también músico de 35 años.

En la instantánea se puede apreciar a Selena Gomez usando un suéter tejido con puntos y recogida en el hombro de Benny Blanco, quien luce una camisa con estampado de elefantes y cebras. El también músico muestra un brazalete identificable en fotografías anteriores en su Instagram.

La foto ya viene causando revuelo entre los fanáticos de la cantante estadounidense quienes identificaron de inmediato a Benny Blanco, a pesar de que no se le ve el rostro. “Bravo, te lo mereces, “Qué sean los más felices, viva el amor”, expresan algunos de los comentarios en X.

Cabe mencionar que si bien Selena Gomez, quien estrenó este año su éxito Single son, no colocó ninguna descripción en su fotografía al lado de Benny Blanco, si comentó posteriores publicaciones de fans page que difundieron la noticia. “Él es absolutamente todo en mi corazón”, escribió Gomez ratificando su relación.

Selena Gomez y Benny Blanco estuvieron juntos en el videoclip I Can't Get Enough. | Fuente: Instagram (itsbennyblanco)

Selena Gomez sobre Benny Blanco: “Me ha tratado mejor que cualquiera”

La noticia de la relación entre Selena Gomez y Benny Blanco se da días después de que la también diseñadora de modas diera ‘me gusta’ a publicaciones en redes sociales que ya venían afirmando que estaba enamorada.

Ahora, Selena Gomez ha dado pistas sobre cómo empezó su romance con Benny Blanco por medio de reacciones y respuestas a post de fanáticos. “Me ha tratado mejor que cualquier otro ser humano en este planeta”, señaló. Además, resaltó que se encuentra muy feliz en estos momentos. “Él sigue siendo mejor que nadie con quien haya estado. Hechos”, sostuvo.

Por otro lado, una usuaria criticó el aspecto físico del nuevo novio de Selena Gomez, quien inmediatamente salió en defensa de Blanco. “Me siento mal por ti”, respondió la recordado Alex Russo en la icónica serie de Disney, Los hechiceros de Waverly Place.

¿Quién es Benny Blanco, el nuevo novio de Selena Gomez?

Benjamin Joseph Levin, mejor conocido como Benny Blanco, es un músico y cantautor estadounidense que comenzó con la banda de rap alternativo Spank Rock a los 19 años.

En el 2008, Benny Blanco trabajó como productor musical junto a Katy Perry para producir los sencillos I kissed a girl y Hot'n cold. Ese mismo año, según contó Blanco, también apoyó con el álbum Circus, de Britney Spears.

El músico también trabajó con artistas de la talla de Charlie Puth, Justin Bieber, BTS, Snoop Dogg. Incluso con su actual novia Selena Gomez grabó el videoclip I Can't Get Enough el 2019 donde también participaron Tainy y J Balvin.