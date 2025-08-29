Beto Cuevas confiesa su gusto por la música de Tongo y recuerda divertida anécdota cuando lo conoció

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En su reciente visita a Perú, el cantante chileno Beto Cuevas sorprendió al público al confesar que Tongo es parte de sus “gustos musicales culposos”. En entrevista con Studio92, el exvocalista de La Ley recordó algunos temas del fallecido artista y descató su lado original.

“Claro, todo eso y todos esos grandes clásicos que hizo”, mencionó. Además contó cómo fue que conoció a José Abelardo Gutiérrez, nombre verdadero de Tongo, en una de sus visitas a Perú.

“Una vez que vine a tocar acá, le comenté al empresario (que lo trajo a Perú) que me encantaría algún día conocer a Tongo. Lo llamó, estábamos en un restaurante y llegó Tongo a la media hora. Me saqué fotos con él. Fue una linda experiencia. Que en paz descanse”, expresó.

¿Por qué Beto Cuevas dejó La Ley?

Beto Cuevas recordó su última temporada con La Ley entre el 2014 y 2016. El artista de 57 años mencionó que aquel tiempo de gira con los integrantes de la banda le recordaron los motivos por los cuales se separaron.

“A veces, cuando uno pasa bastante tiempo junto (a una banda), de repente, suceden diferencias. Pienso que este es un trabajo tan lindo que uno lo tiene que disfrutar. Uno no puede estar haciendo esto por obligación. Esa fue una de las razones por las que decidí separarme de La Ley”, manifestó.

El cantante mencionó que las razones para dejar la banda fueron “absolutamente ajenas a la música”. “No me sentí a gusto y no quería estar. Lo que no voy a hacer en la vida es estar pasándola mal. Eso en Chile le decimos ‘cortar por lo sano’. Entonces, fue por lo sano”, señaló.

Beto Cueva: “Soy rockero, me gusta lo que hago y no tengo tatuajes”

Beto Cueva afirmó estar satisfecho con “despertar todos los días” y darse cuenta de que ya tiene una carrera musical de 36 años. “He visto muchos cambios. Me parece que poder llevar una carrera tan larga es algo muy lindo, pero hay que saberlo hacer y hacerlo de manera profesional”, exclamó.

El cantante chileno, ganador del Latín Grammy con su álbum Transformación (2012), mencionó “no tener ninguna razón para pensar que no estará mañana”, por lo que disfruta cada vez que canta y toca la guitarra. “Cada vez que me subo a un escenario lo hago como si fuera la última vez”, dijo.

Por último, recalcó que se siente “rockero” a pesar de no tener tatuajes, llevar una vida sana y libre de excentricidades y excesos.

