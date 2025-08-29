Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 31 de agosto | "Cuando te conviden, ve a sentarte en el último puesto, para que, cuando venga el que te convidó, te diga: Amigo, sube más arriba"
EP 1064 • 12:18
RPP Data
RPP Data
Casi 2 mil fallecidos en accidentes de tránsito en carreteras y compañías con más multas siguen operando
EP 289 • 04:11
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46

Beto Cuevas confiesa su gusto por la música de Tongo y recuerda divertida anécdota cuando lo conoció

Beto Cuevas recordó cómo fue que conoció a Tongo.
Beto Cuevas recordó cómo fue que conoció a Tongo. | Fuente: Instagram: @iambetocuevas/@danielajas_com/FB: Tongo
Brenda García Retamal

por Brenda García Retamal

·

El músico chileno contó cómo fue su acercamiento al carismático artista peruano, cuyo estilo único trascendió fronteras.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En su reciente visita a Perú, el cantante chileno Beto Cuevas sorprendió al público al confesar que Tongo es parte de sus “gustos musicales culposos”. En entrevista con Studio92, el exvocalista de La Ley recordó algunos temas del fallecido artista y descató su lado original.

“Claro, todo eso y todos esos grandes clásicos que hizo”, mencionó. Además contó cómo fue que conoció a José Abelardo Gutiérrez, nombre verdadero de Tongo, en una de sus visitas a Perú. 

“Una vez que vine a tocar acá, le comenté al empresario (que lo trajo a Perú) que me encantaría algún día conocer a Tongo. Lo llamó, estábamos en un restaurante y llegó Tongo a la media hora. Me saqué fotos con él. Fue una linda experiencia. Que en paz descanse”, expresó. 

¿Por qué Beto Cuevas dejó La Ley?

Beto Cuevas recordó su última temporada con La Ley entre el 2014 y 2016. El artista de 57 años mencionó que aquel tiempo de gira con los integrantes de la banda le recordaron los motivos por los cuales se separaron.

“A veces, cuando uno pasa bastante tiempo junto (a una banda), de repente, suceden diferencias. Pienso que este es un trabajo tan lindo que uno lo tiene que disfrutar. Uno no puede estar haciendo esto por obligación. Esa fue una de las razones por las que decidí separarme de La Ley”, manifestó.

El cantante mencionó que las razones para dejar la banda fueron “absolutamente ajenas a la música”. “No me sentí a gusto y no quería estar. Lo que no voy a hacer en la vida es estar pasándola mal. Eso en Chile le decimos ‘cortar por lo sano’. Entonces, fue por lo sano”, señaló.

Beto Cueva: “Soy rockero, me gusta lo que hago y no tengo tatuajes”

Beto Cueva afirmó estar satisfecho con “despertar todos los días” y darse cuenta de que ya tiene una carrera musical de 36 años. “He visto muchos cambios. Me parece que poder llevar una carrera tan larga es algo muy lindo, pero hay que saberlo hacer y hacerlo de manera profesional”, exclamó.

El cantante chileno, ganador del Latín Grammy con su álbum Transformación (2012), mencionó “no tener ninguna razón para pensar que no estará mañana”, por lo que disfruta cada vez que canta y toca la guitarra. “Cada vez que me subo a un escenario lo hago como si fuera la última vez”, dijo.

Por último, recalcó que se siente “rockero” a pesar de no tener tatuajes, llevar una vida sana y libre de excentricidades y excesos.

Te recomendamos

Ciencia al Día

EP21 | La ciencia detrás de la música

Explora junto a nosotros el vínculo que une nuestras emociones con la música y cómo la ciencia, desde la tecnología y la ingeniería de audio, han influenciado y transformado esta expresión artística. Nos acompaña para este alucinante viaje sonoro la musicóloga María Carrillo Fidel.
Ciencia al Día
Ciencia al Día
00:00 · 00:00
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado
Tags
Beto Cuevas Tongo

Más sobre Celebridades

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA