Arrestan a sujeto acusado de robar discos duros con música inédita de Beyoncé

Foto de cuando Beyoncé se coronó en los Grammy 2023 como la artista más premiada de la historia.
Foto de cuando Beyoncé se coronó en los Grammy 2023 como la artista más premiada de la historia. | Fuente: Europa Press / Academy Awards
Agencia EFE

Agencia EFE

·

Dos integrantes del equipo de Beyoncé denunciaron ante la Policía el robo ocurrido tras su llegada a Atlanta, el 8 de julio, para preparar los cuatro conciertos programados en esa ciudad como parte de la gira Cowboy Carter.

La Policía estadounidense detuvo a un sospechoso del robo en julio de discos de Beyoncé que contenían música inédita y documentos de trabajo para sus conciertos, indicaron medios de Estados Unidos.

La cadena ABC News especificó que el sospechoso fue identificado como Kelvin Evans y está acusado de allanamiento de vehículo con la intención de cometer un robo y de violación de la libertad condicional.

Sin embargo, la Policía de Atlanta apuntó a ese medio que ninguno de esos bienes fue recuperado.

Dos personas del equipo de la cantante -su coreógrafo y un bailarín- habían denunciado a la Policía el robo en su coche de alquiler, que se produjo tras llegar a Atlanta para preparar los cuatro conciertos previstos allí de la gira Cowboy Carter.

¿Cómo se produjo el robo a Beyoncé?

El vehículo con las pertenencias de Beyoncé, según dijeron entonces medios nacionales, estaba estacionado en un garaje del Krog Street Market, en el centro de Atlanta.

El informe policial que se redactó en ese momento apuntó que alguien rompió la ventana trasera y robó dos maletas que contenían los bienes de los denunciantes, pero también "información personal y sensible" de la cantante.

Entre los artículos robados había cinco discos duros con música inédita, listas de canciones de conciertos pasados y futuros y planos de grabación de uno de los espectáculos que todavía no había tenido lugar.

