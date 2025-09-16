"Gracias por ser mi maestro": Mark Ruffalo comparte una carta que no pudo enviar a Robert Redford

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Mark Ruffalo compartió una carta que escribió a Robert Redford, pero que nunca llegó a enviársela, sin explicar las razones. El actor se sumó a las celebridades que lamentaron la partida de la estrella de Hollywood y, a través de Instagram, compartió el texto que había escrito tiempo atrás, cuando se enteró de que su colega estaba enfermo.

"No logré hacérsela llegar antes de la noticia de hoy. Así es como luce un verdadero héroe estadounidense", expresó en el mensaje que acompañaba la publicación. "Un hombre que unía a las personas, que vivió y practicó la empatía, y que creó organizaciones buenas y útiles que hicieron la vida de la gente mejor e incluyeron a todos los que tuvieran interés. Por favor, recuérdenlo bien".

¿Qué dice la carta de Mark Ruffalo a Robert Redford?

Ambos actores compartieron roles en El último castillo (The Last Castle 2001), donde Redford interpretó a un oficial militar encarcelado en una prisión dirigida por un guardia autoritario, papel a cargo de James Gandolfini. Ruffalo encarnó a otro de los prisioneros, y aquella experiencia, según él mismo reconoce, fue importante para su carrera.

"Has tenido el impacto más profundo en mi vida y carrera de tantas maneras. Has sido un héroe para mí", escribió el actor de Spotlight. "El corto tiempo que compartimos fue fundamental para mí. Actuar a tu lado, sentir tu generosidad y tu cuidado me hicieron sentir seguro y acompañado".

También elogió a Redford por su papel como fundador del Instituto Sundance y del Festival de Cine de Sundance, a favor del cine independiente.

En otra parte de la carta, Ruffalo también le mencionó a su hijo James, quien falleció en 2020 a los 58 años a causa de un cáncer.

"Estoy muy orgulloso de haber trabajado contigo, de haber compartido tiempo contigo y de poder seguir tus pasos, aunque sea en lo más mínimo. Sigues siendo un héroe para mí. Gracias por ser mi maestro y modelo a seguir", concluyó en su misiva.

Robert Redford murió a los 89 años



El laureado actor y director estadounidense Robert Redford falleció este martes a los 89 años en su residencia en el estado de Utah. El intérprete murió la pasada madrugada mientras dormía en su domicilio a las a fueras de la localidad de Provo, en su residencia de las montañas, según informó en un comunicado su representante, la directora ejecutiva de la firma de relaciones públicas Rogers & Cowan PMK, Cindi Berger.



"Robert Redford falleció el 16 de septiembre de 2025 en su casa de Sundance, en las montañas de Utah, el lugar que amaba, rodeado de sus seres queridos. Lo echaremos mucho de menos. La familia solicita privacidad", añadió Berger.



Nacido en 1936 en Santa Mónica, en el estado de California, Redford es una de las estrellas más reconocidas del cine estadounidense y tuvo un gigantesco impacto en Hollywood como actor, director y promotor de la escena de cine independiente. Ganó un premio Oscar en 1980 por su papel como director en la película Ordinary People, que consiguió seis nominaciones, y fue candidato a la estatuilla en varias ocasiones.