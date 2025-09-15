Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 15 de agosto | (Nuestra Señora de los Dolores) - "Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo"
EP 1079 • 12:38
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Maurate afirma que soluciones a problemas estructurales de EsSalud no serán rápidas
EP 1866 • 16:48
Informes RPP
Informes RPP
Robert Prevost celebra su primer cumpleaños como Papa León XIV
EP 1325 • 05:50

"Solo Dios puede juzgarme": Lamine Yamal sorprende al publicar íntima foto con Nicki Nicole

Lamine Yamal sorprende al publicar íntima foto con Nicki Nicole en sus redes sociales.
Lamine Yamal sorprende al publicar íntima foto con Nicki Nicole en sus redes sociales. | Fuente: Instagram (lamineyamal)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

¡La oficializa! Lamine Yamal publicó una nueva fotografía con Nicki Nicole tras revelar su romance y luego de que la argentina afirmara estar "muy enamorada".

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lamine Yamal ya no oculta más su relación con Nicki Nicole. La estrella del Barcelona compartió una nueva fotografía al lado de la cantante argentina luego de confirmar su romance, semanas atrás, acaparando todas las portadas de celebridades en medios y revistas.

Ahora, a través de un carrusel de fotos en su cuenta de Instagram, el delantero de 18 años se lució en un íntimo momento con la reguetonera. Esta vez, la foto mostró a Yamal con el torso desnudo usando un collar y un reloj de oro. Atrás de él, apareció Nicki abrazando a su pareja y alzando las manos en señal de triunfo.

El post, donde también hay fotos de la familia de Lamine, estuvo acompañado de la canción Solo Dios puede juzgarme, de Tupac Shakur. Es así como el futbolista español oficializó su romance con la compositora de 25 años mostrando que ya es parte de su vida y sus actividades diarias.

Otro video, en el mismo post, mostró a Nicki Nicole en un tierno momento junto a Keyne, el hermano pequeño de Lamine Yamal. Ambos aparecen sentados en un restaurante asiático mientras usan los palillos para comer.

Del mismo modo, el deportista difundió otra foto de Keyne usando terno en medio de una decoración de globos con la imagen de los superhéroes de cómic Capitán América y Spiderman. “Bienvenidos a mi fiesta”, se lee en el letrero. Finalmente, se pudo ver otra imagen del hermano de Lamine siendo cargado por su madre, Sheila Ebana.

Nicki Nicole confirmó su romance con el futbolista Lamine Yamal:
Nicki Nicole confirmó su romance con el futbolista Lamine Yamal: "Estoy muy enamorada". | Fuente: Instagram (nicki.nicole)

Nicki Nicole confirma romance con Lamine Yamal: "Estoy muy enamorada"

Nicki Nicole confirmó su relación con Lamine Yamal. La cantante argentina estuvo el último miércoles 10 de setiembre en un evento de moda en la ciudad de Barcelona para presentar una nueva colección de ropa donde compartió escenario al lado de Becky G, Ester Expósito, Paris Jackson, entre otras celebridades internacionales.

Fue en la pasarela de la firma Desigual que la intérprete de Mamichula y Ojos verdes se acercó a los medios españoles para expresar su entusiasmo por su presencia en uno de los eventos de moda más populares del país europeo.

“Para mí significa todo. Primero, por la invitación de la gente de Desigual. Segundo, porque estoy con estrellas increíbles que admiro muchísimo y que tengo muchas ansías de conocer. Es mi primer paso al mundo de la moda. Así que me hice la modelo”, declaró Nicki Nicole en un video compartido por la revista Hola!

Seguidamente, la artista urbana expresó su felicidad por su estadía en Barcelona, ciudad donde juega el delantero de 18 años. “Estoy muy feliz en Barcelona. Es verdad, con mucho cariño de la gente y quiero agradecer a todos por el apoyo (…) Tengo que aprender catalán. Es lo único que tengo que aprender”, acotó.

Acto seguido, un periodista le preguntó: “¿Estás feliz a nivel personal? Te hemos visto muy contenta”. “Estoy muy feliz”, contestó Nicole. “¿Estás enamorada?”, le consultó otra reportera. “Sí. Estoy muy enamorada. Muy feliz”, aseguró la artista. “Enamorada está de Lamine Yamal. Ya lo ha reconocido. Viva el amor”, gritó la comunicadora generando la risa nerviosa de la argentina, quien mandó besos a las cámaras confirmando el romance con la estrella deportiva.

Lamine Yamal y Nicki Nicole ya no ocultan su amor en redes sociales.
Lamine Yamal y Nicki Nicole ya no ocultan su amor en redes sociales. | Fuente: Instagram (lamineyamal)

Lamine Yamal expuso cariñosa foto con Nicki Nicole en su celular

Lamine Yamal mostró recientemente una foto amorosa con Nicki Nicole, la cual colocó como su fondo de pantalla en su celular.

Luego del partido el último domingo entre España y Turquía, que acabó 6 a 0 a favor de los europeos, Nico Williams, jugador de la selección española, grabó a la estrella del Barcelona, quien lucía muy enamorado al ver su celular. ¿Por qué sonríes, bro?", se escucha decir a Nico, mostrando la risa nerviosa de su joven compañero.

Acto seguido, Lamine mandó un beso volado a la cámara mostrando como fondo de pantalla una foto de él con el torso desudo mientras atrás está Nicki Nicole abrazándolo y haciendo gestos con las manos. “Mi chaval está in love”, escribió Nico Williams en la descripción del video que viene siendo muy comentando en redes sociales.

Es así como Lamine Yamal puso fin de los rumores de separación de Nicki Nicole, a quien le dio una romántica cena con globos de corazones, rosas, pasteles y joyas el día de su cumpleaños el 25 de agosto.

Lamine Yamal compartió una nueva foto con su pareja Nicki Nicole.

Lamine Yamal compartió una nueva foto con su pareja Nicki Nicole.Fuente: Instagram (lamineyamal)

Te recomendamos

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado
Tags
Nicki Nicole Lamine Yamal

Más sobre Celebridades

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA