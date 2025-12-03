Influencer 'Bikergirl' murió en un accidente de moto horas después de publicar un mensaje premonitorio

Karen Sofía Quiroz Ramírez, una influencer colombiana conocida en redes como 'Bikergirl', falleció el pasado 26 de noviembre luego de ser atropellada por un camión mientras conducía su motocicleta.

Quiroz, quien tenía más de 70 mil seguidores entre Instagram y TikTok, era reconocida por compartir imágenes y videos relacionados con el mundo del motociclismo.

Ese día, según reportaron Vanguardia y El Espectador citando a la Dirección de Tránsito de Floridablanca, la joven de 25 años se desplazaba en una moto Suzuki Gixxer alrededor de las 9:40 p.m. (hora local), camino a Floridablanca, Colombia.

¿Cómo ocurrió el accidente de la influencer 'Bikergirl'?

Las primeras versiones indican que Karen Sofía Quiroz Ramírez intentó adelantar a dos vehículos, pero perdió el control y cayó al pavimento; luego terminó siendo atropellada por un camión.

"La posible hipótesis del accidente es que la motociclista transitaba entre dos vehículos, pero esta situación estará sujeta a investigación", señaló un comunicado de la Dirección de Tránsito de Floridablanca, citado por Vanguardia.

"La Fiscalía procederá a determinar de manera clara y precisa las causas de este fatal accidente de tránsito, realizar las investigaciones correspondientes, tomar las declaraciones de los testigos, analizar los videos de las cámaras y, finalmente, determinar si existió algún tipo de responsabilidad por parte de alguno de los conductores involucrados", sostuvo Jahir Castellanos, funcionario de tránsito de Floridablanca.

Premonición fatal

Horas antes del accidente, 'Bikergirl' publicó en sus redes sociales un mensaje que llamó la atención tras su fallecimiento. "Espero no chocar, porque voy sin gafas", afirmó la joven, quien explicó que conducía sin ese accesorio porque se le había roto.

De acuerdo con El Espectador, el funeral de Karen Sofía Quiroz Ramírez se realizó el sábado 29 de noviembre en Bucaramanga.