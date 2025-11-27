Entrenador e influencer ruso muere tras reto para poner a prueba su curso de pérdida de peso

Dmitry Nuyanzin, un entrenador e influencer fitness de 30 años, murió tras participar en un reto que consistía en aumentar y luego perder una gran cantidad de peso para promocionar su programa de entrenamiento. El joven, originario de la ciudad rusa de Orenburg, buscaba subir más de 20 kilos consumiendo 10 mil calorías al día durante varias semanas, según informó Daily Mail.

De acuerdo con el medio, Nuyanzin empezó a sentirse mal y decidió cancelar sus sesiones de entrenamiento, comentando a sus amigos que planeaba acudir al médico. Poco después, se informó que falleció mientras dormía a causa de un paro cardíaco.

Como parte del reto, había logrado subir más de 10 kilos en un mes. Además, había anunciado que pagaría 100 dólares a quienes consiguieran perder el 10% de su peso corporal usando su método antes de Año Nuevo.

Reto era documentado en sus redes sociales

En su cuenta de Instagram, Dmitry Nuyanzin promocionaba su programa de esta manera: "Mi curso de pérdida de peso comienza pronto, donde puedes ganar premios geniales y, lo más importante, construir un cuerpo bonito, aprender a comer y divertirte", escribió. "Voy a estar perdiendo peso con mis 'minions', ¡así que será el doble de emocionante!"

El 18 de noviembre publicó un video indicando que su peso había superado los 100 kilos. Según el medio, explicó que su aumento se basaba en comidas altas en colesterol.

"En el desayuno, tengo un plato de pasteles y medio pastel. Para el almuerzo, usualmente como 800 gramos de dumplings con mayonesa", señaló. "Durante el día, puedo picar papas fritas, y para la cena tengo una hamburguesa y dos pizzas pequeñas, ya sea en un café o por delivery".

Tras conocerse su muerte, varios seguidores expresaron su pesar en redes sociales. "Es una pesadilla! ¡Estoy en shock! Mis condolencias a familiares y amigos, dales fuerza para sobrevivir a tal dolor", escribió uno de ellos. Otro comentó: "No puedo creer esto! Qué pérdida tan lamentable".