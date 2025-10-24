Hallan sin vida en su casa a la joven influencer Emman Atienza, quien solía mostrar su estilo de vida acomodado

Emmanuelle 'Emman' Atienza, una joven influencer filipina de 19 años, fue hallada sin vida en su residencia de Los Ángeles, Estados Unidos. La noticia, difundida por People, fue confirmada por su familia a través de Instagram.

"Con mucha tristeza compartimos el fallecimiento inesperado de nuestra hija y hermana. Ella trajo mucha alegría, risas y amor a nuestras vidas y a las vidas de todos los que la conocieron", se lee en el comunicado firmado por sus padres, Felicia y Kim, y sus hermanos José y Eliana.

En el anuncio, la familia también se refirió al contenido que 'Emman' solía compartir en sus redes sociales, como TikTok, donde tenía casi un millón de seguidores.

"Tenía una forma de hacer que las personas se sintieran vistas y escuchadas, y no tenía miedo de compartir su propia lucha con la salud mental. Su autenticidad ayudó a muchos a sentirse menos solos", añadieron.

La publicación incluyó varias fotografías de la influencer y concluyó con un mensaje para honrar su memoria: "Esperamos que sigan las cualidades con las que ella vivió: compasión, valentía y un poco más de amabilidad en su día a día".

¿Quién fue la influencer Emman Atienza?

El medio Deadline indica que la joven era hija del presentador de televisión filipino Kim Atienza y de la empresaria y gurú del fitness, Felicia Atienza; la familia se había mudado hace poco a Los Ángeles.



En redes sociales, además de mostrar su estilo de vida acomodado, Emman hablaba abiertamente sobre su salud mental. En una publicación de enero, dijo que estaba decidida a "hacer cambios" en su vida. Además, solía abordar temas políticos de su país natal, algo que, según comentó en agosto, a veces generaba críticas.

En otras publicaciones, Atienza compartía imágenes disfrutando de actividades al aire libre, como escalar, viajar y pasar tiempo con amigos y familiares, entre ellas fotos de uno de sus viajes a Machu Picchu.



En noviembre de 2024 se vio envuelta en una polémica tras publicar un video de una cena con amigos en un exclusivo restaurante japonés de Manila, donde participaban en el reto "adivina la cuenta".

Esta tendencia de TikTok consiste en que los comensales intentan adivinar el monto total de la factura al salir a comer, y la persona cuyo cálculo sea el más cercano es quien termina pagando la cuenta.

¿De qué murió 'Emman' Atienza?

De acuerdo con People, el médico forense del condado de Los Ángeles confirmó que Emman Atienza se quitó la vida.

"Empecé a publicar en TikTok el año pasado como un pequeño diario y como terapia de exposición porque era muy insegura de mi apariencia y personalidad durante mucho tiempo. Quería obligarme a ser auténtica y estar orgullosa. En el camino, muchos de ustedes me encontraron. Ha sido un gran viaje", se lee en la última publicación que compartió en Instagram.