Justin Baldoni demanda a The New York Times por difamación al publicar la denuncia de Blake Lively

Justin Baldoni, director y coprotagonista de la película It Ends With Us (Romper el círculo), y sus publicistas demandaron a The New York Times por difamación, al publicar la denuncia de su compañera de reparto, la actriz Blake Lively, quien lo acusó de acoso sexual y de haber orquestado contra ella una campaña de desprestigio.

La demanda, que pide 250 millones de dólares en daños y perjuicios, fue presentada el pasado martes y acusa al medio de haber publicado un artículo "plagado de inexactitudes, tergiversaciones y omisiones" que se basaba en la "narrativa egoísta" de Lively, informa el propio diario neoyorquino.

En la denuncia se afirma además que el citado artículo del 21 de diciembre pasado omitió deliberadamente partes de intercambios de texto y otra información que contradecían la versión de los hechos de la actriz.

La demanda fue presentada en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles por Bryan Freedman, un abogado que representa a Baldoni y a otras cinco personas, incluida Melissa Nathan, una experta en gestión de crisis a quien Lively también acusó de ayudar a orquestar una campaña para manipular la cobertura de noticias y las redes sociales en su contra.

The New York Times responde a Baldoni

La denuncia de Baldoni contra The New York Times se produce después de que Blake Lively demandara al actor por acoso sexual y por realizar contra ella una campaña de desprestigio.

La demanda fue presentada en California y acusa al intérprete y a los estudios Wayfarer de embarcarse en un "plan de varios niveles" para dañar la reputación de Lively después de que ella se quejara del "acoso sexual repetido y de otros comportamientos perturbadores" presuntamente sufridos durante el rodaje.

Lively también argumentó en la denuncia que Baldoni, el productor de Romper el círculo, Jamey Health, y su compañía Wayfarer Studios supuestamente buscaron la ayuda de la especialista en relaciones públicas Melissa Nathan para empañar su reputación.

The Times aseguró en un comunicado que planea "defenderse vigorosamente de la demanda".

"El papel de una organización de noticias independiente es seguir los hechos dondequiera que conduzcan”, dijo el comunicado. “Nuestra historia fue reportada de manera meticulosa y responsable. Se basó en una revisión de miles de páginas de documentos originales, incluidos los mensajes de texto y correos electrónicos que citamos con precisión y en detalle en el artículo", agrega la nota.

