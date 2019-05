Blake Lively y Ryan Reynolds acuden a la premier de "Pokemon: Detective Pikachu". | Fuente: Instagram

La actriz Blake Lively y el actor y director de cine Ryan Reynolds han anunciado una noticia muy importante: serán padres por tercera vez. La pareja de actores, que contrajo matrimonio en el 2012 y que tiene una hija de cuatro y un pequeño de dos no había realizado ninguna aparición pública desde hace unos cuantos meses.

La actriz acudió a la premier de “Pokemón: Detective Pikachu” vistiendo un vestido de tirantes amarillo limón de la firma Retrofete, el cabello con ondas pronunciadas y unos aretes multicolores y paseó por la alfombra roja de la mano de su esposo.

Reynolds es quien pone la voz de pikachu de franquicia Pokemón en esta película, que protagoniza junto a Justice Smith, que encarna a Tim Goodman, el hijo de 21 años de un detective desaparecido, quien necesitará la ayuda el pequeño pokemón amarillo para encontrarlo. El actor también ha firmado un contrato por 27 millones de dólares para trabajar en el filme “Six Underground”, película que tiene el respaldo de Netflix.

SOBRE LA MATERNIDAD

Luego de dar a luz a su primer hijo, la protagonista de Gossip Girl habló sobre lo que significaba para ella haberse convertido en mamá. “Ser padre es agotador y acapara todo el tiempo, pero es el mayor regalo del mundo. Nunca me he sentido como si dejase algo para ser madre joven: no hay sacrificio. Me siento como si me hubiese tocado la lotería. Lo único que me falta es sueño”, dijo