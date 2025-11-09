Dua Lipa se roba el show en La Bombonera al aparecer con la ‘Albiceleste’ en el clásico Boca vs. River [VIDEO]

La cantante británica Dua Lipa continúa disfrutando de su estadía en Argentina y esta vez se dejó ver en uno de los eventos deportivos más importantes del país: el clásico entre Boca Juniors y River Plate, en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera.

La artista fue captada en las gradas vistiendo la camiseta de la selección argentina, generando furor entre los hinchas presentes.

Ayer, previo a su concierto en el estadio de River Plate, la intérprete de Levitating recibió de regalo una camiseta de los “millonarios” personalizada con su nombre y el número 22. Sin embargo, para el esperado partido decidió mostrar su apoyo al fútbol argentino en general, optando por la ‘Albiceleste’.

Su presencia en el estadio no pasó desapercibida y rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, donde los fanáticos celebraron su entusiasmo por la cultura deportiva local.

¡PRESENCIA DE LUJO PARA EL SUPERCLÁSICO EN LA BOMBONERA! Dua Lipa, lista para ver en La Boca el duelo entre el Xeneize y River. pic.twitter.com/aGRTM4C5x7 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 9, 2025

Dua Lipa rinde homenaje a Soda Stereo y Miranda! en sus conciertos en Argentina

En sus conciertos realizados el 7 y 8 de noviembre en Argentina como parte de su gira mundial Radical Optimism Tour, la cantante cautivó a sus fanáticos con un emotivo gesto: la estrella británica interpretó una versión de De música ligera, el icónico tema de Soda Stereo, como tributo a la legendaria banda nacional en su primer show; y en el segundo, cantó Tu misterioso alguien, de Miranda!

Previo a su interpretación, la artista explicó a su público el motivo detrás de su elección. “Cada noche, en mis shows alrededor del mundo, elijo una canción del país donde me encuentro. Aquí aprendí que el rock tiene una gran fuerza”, expresó ante miles de asistentes antes de invitar al público a cantar con ella.

El momento rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde los seguidores de Dua Lipa celebraron su esfuerzo por interpretar en español y su cariño hacia la cultura latinoamericana.

Fechas de la gira de Radical Optimism Tour de Dua Lipa

La superestrella británica del pop, Dua Lipa, confirmó su primera visita a Perú donde la artista deleitará a sus fanáticos con éxitos como Levitating, Physical y Don’t Start Now, además de sus recientes lanzamientos.

7 de noviembre en Buenos Aires, Argentina (estadio River Plate)

8 de noviembre en Buenos Aires, Argentina (estadio River Plate)



11 de noviembre en Santiago, Chile (estadio Nacional)

12 de noviembre en Santiago, Chile (estadio Nacional)



15 de noviembre en Sao Paulo, Brasil (estadio Morumbis)

22 de noviembre en Río de Janeiro, Brasil (estadio Nilton Santos)

25 de noviembre en Lima, Perú (estadio San Marcos)

28 de noviembre en Bogotá, Colombia (estadio El Campín)

1 de diciembre en Ciudad de México, México (estadio GNP Seguros)

2 de diciembre en Ciudad de México, México (estadio GNP Seguros)

5 de diciembre en Ciudad de México, México (estadio GNP Seguros)