Dua Lipa interpreta ‘De música ligera’ y rinde homenaje a Soda Stereo durante su concierto en Argentina

Durante su reciente concierto en Buenos Aires, Dua Lipa cautivó a sus fanáticos argentinos con un emotivo gesto: la estrella británica interpretó una versión de De música ligera, el icónico tema de Soda Stereo, como tributo a la legendaria banda nacional.

Previo a su interpretación, la artista explicó a su público el motivo detrás de su elección. “Cada noche, en mis shows alrededor del mundo, elijo una canción del país donde me encuentro. Aquí aprendí que el rock tiene una gran fuerza”, expresó ante miles de asistentes antes de invitar al público a cantar con ella.

El momento rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde los seguidores de la intérprete de Levitating celebraron su esfuerzo por interpretar en español y su cariño hacia la cultura latinoamericana.

Cabe recordar que no es la primera vez que Dua Lipa canta en este idioma durante su gira. En sus presentaciones en Madrid, sorprendió con versiones de Héroe, de Enrique Iglesias, y Me gustas tú, de Manu Chao, consolidando así su conexión con el público hispanohablante.

"Soda Stereo":

Porque Dua Lipa cantó #DeMusicaLigera durante su show en River

Fechas de la gira de Radical Optimism Tour de Dua Lipa

La superestrella británica del pop, Dua Lipa, confirmó su primera visita a Perú como parte de su gira mundial Radical Optimism Tour donde la artista deleitará a sus fanáticos con éxitos como Levitating, Physical y Don’t Start Now, además de sus recientes lanzamientos.

7 de noviembre en Buenos Aires, Argentina (estadio River Plate)

8 de noviembre en Buenos Aires, Argentina (estadio River Plate)



11 de noviembre en Santiago, Chile (estadio Nacional)

12 de noviembre en Santiago, Chile (estadio Nacional)



15 de noviembre en Sao Paulo, Brasil (estadio Morumbis)

22 de noviembre en Río de Janeiro, Brasil (estadio Nilton Santos)

25 de noviembre en Lima, Perú (estadio San Marcos)

28 de noviembre en Bogotá, Colombia (estadio El Campín)

1 de diciembre en Ciudad de México, México (estadio GNP Seguros)

2 de diciembre en Ciudad de México, México (estadio GNP Seguros)

5 de diciembre en Ciudad de México, México (estadio GNP Seguros)



BUENOSSSS AIRES LOS QUIERO MUCHíSIMOO!! NOS VEMOS DE NUEVO ESTA NOCHE!!! 🇦🇷🤍