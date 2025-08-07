Susana Baca recibirá el 'Premio a la Excelencia Musical' en los Latin Grammy 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La cantante peruana Susana Baca será distinguida con el Premio a la Excelencia Musical como parte de la ceremonia de los Latin Grammy 2025, según anunció la Academia Latina de la Grabación a través de un comunicado oficial.

En ese sentido, la organización destacó la trayectoria de Baca, no solo por su talento artístico, sino también por su compromiso con la investigación, la revalorización y la preservación de las tradiciones del repertorio afroperuano.

"Ganadora de tres Latin Grammy y nominada al Grammy, Susana Baca pertenece al selecto grupo de cantautoras folclóricas junto a leyendas como Mercedes Sosa y Violeta Parra. Su exquisita versión del tema María Landó, de Chabuca Granda, la posicionó como una diva global, despertando un renovado interés por el género afroperuano. Hasta el día de hoy, continúa grabando y llevando su música al mundo", precisa la Academia de la Grabación.

Susana Baca agradece el reconocimento de los Latin Grammy

Ante el anuncio de su Premio a la Excelencia Musical, Susana Baca manifestó su agradecimiento a través de un video enviado que compartió la organización en sus redes sociales oficiales.

"Este reconocimiento, para mí, significa mucho. Significa que no me equivoqué, que seguí trabajando en la música de mis orígenes, de mi país, de Latinoamérica. Estoy en la mayoría de los corazones de la gente con mi música. Me siento muy feliz de recibir este gran reconocimiento... ¡gracias!", comentó la peruana.



La entrega de este premio se llevará a cabo en una ceremonia privada que tendrá lugar el próximo 9 de noviembre en Las Vegas, en el marco de la Semana Latin Grammy, que se cerrará el 13 de noviembre con la 26ª gala anual de los premios a la música latina.

Otros artistas que serán reconocidos con el Premio a la Excelencia Musical en los Latin Grammy 2025

Además de Susana Baca, la Academia Latina de la Grabación anunció que Enrique Bunbury, Ivan Lins, Pandora y Olga Tañón también será reconocidos con el Premio a la Excelencia Musical.

Por otro lado, el productor Eric Schilling será reconocido con el Premio del Consejo Directivo y también se entregará por primera vez el Premio al Educador de Música Latina, informó la Academia en el comunicado.

El Premio a la Excelencia Musical se otorga a aquellos intérpretes que la organización considera que "han hecho contribuciones creativas de sobresaliente valor artístico a la música latina y sus comunidades".

Mientras que el Premio del Consejo Directivo se entrega a quienes han realizado "importantes contribuciones" a la música latina, pero "no necesariamente en la forma de interpretaciones".

"Es un inmenso privilegio honrar a estas leyendas de la música, que continúan redefiniendo nuestra rica herencia musical, así como a nuestro primer ganador del Premio al Educador de Música Latina", dijo en el comunicado el director ejecutivo de la Academia Latina de la Grabación, Manuel Abud.

