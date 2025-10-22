"Encontré a mi compañera de vida": actor de 'Breaking Bad' se compromete con su novia

El intérprete de Walter 'Flynn' White Jr. celebró su compromiso y destacó el apoyo incondicional de su prometida, con quien comparte causas solidarias y proyectos de inclusión.

RJ Mitte, actor y productor de 33 años conocido por interpretar a Walter “Flynn” White Jr. en la exitosa serie Breaking Bad, se comprometió con su novia, Kennedy Suárez, después de cinco años de realción. La propuesta se dio durante la celebración del cumpleaños número 30 de Suárez, en un evento benéfico realizado en California.

“Estoy encantado de haber encontrado a mi media naranja, mi compañera de vida, quien me impulsa a ser mejor sin importar lo que hagamos”, declaró Mitte a la revista People. “Kennedy lo es todo para mí y estoy deseando comenzar oficialmente nuestra vida juntos”.

Tras compartir la noticia en su cuenta de Instagram, escribió en la publicación lo siguiente:

“He descubierto que el amor no siempre es sol y arco iris, y para mí, lo que el amor se reduce a es confiar y creer el uno en el otro, independientemente de la situación, durante los buenos tiempos, los malos momentos, ¡y todo lo que haya entremedio! He estado agradecido por todo el amor y la bondad que me han dado a lo largo de los años, pero Kennedy ha sido el mayor amor incondicional sin importar lo que estemos pasando, no importa a lo que nos estemos enfrentando tipo de amor y lo enfrentamos a todo juntos. No puedo esperar a nuestro futuro”.

Así fue la propuesta de matrimonio

El compromiso ocurrió durante el 56º evento anual del Día del Sol 2025, titulado Elegancia etérea, una celebración radiante, organizado en el Park Hyatt Aviara Resort de Carlsbad. La gala, a beneficio de United Cerebral Palsy (UCP) de San Diego, contó con RJ Mitte como uno de sus embajadores principales.

El actor, quien vive con parálisis cerebral, se arrodilló ante Suárez, marcando un momento emotivo tanto para la pareja como para los presentes. Al día siguiente, ambos asistieron a la Gala del 50º Aniversario del Centro Legal FDR para los Derechos de las Personas con Discapacidad en Los Ángeles, reafirmando su compromiso con las causas sociales.

La historia de amor de RJ Mitte y Kennedy Suárez

RJ Mitte y Kennedy Suárez fueron amigos por más de una década antes de iniciar su relación sentimental. Según contó el actor, su amistad se transformó en amor durante un viaje que realizaron hace cinco años. Desde entonces, se han mantenido inseparables y actualmente residen juntos en Brownsville, Texas.

Aunque aún no han comenzado los preparativos de la boda, la pareja disfruta de su nueva etapa mientras combina trabajo y activismo. Mitte preside la Fundación Mitte, enfocada en apoyar a comunidades marginadas del sur de Texas, mientras que Suárez trabaja como generalista de Recursos Humanos y colabora en los proyectos del actor.

RJ Mitte, estrella de Breaking Bad, se ha comprometido.Fuente: Instagram: @@rjmitte

RJ Mitte más allá de ‘Breaking Bad’

Desde el final de Breaking Bad, Mitte ha continuado su carrera en el cine independiente, participando en producciones como Westhampton, estrenada en el Festival de Cine de Tribeca 2025, además de Love Me Dead, junto a Dove Cameron, y Talking to Strangers.

El actor también ha sido un defensor activo de la inclusión en la industria del entretenimiento, impulsando la representación de personas con discapacidad tanto frente como detrás de las cámaras.

“Mi objetivo siempre ha sido derribar los estigmas y demostrar que el talento no tiene límites”, ha declarado en varias ocasiones.