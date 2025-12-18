Guillermo Dávila se confiesa en 'El valor de la verdad': hablará de su hijo Vasco y de la hija de un presidente que le robó el corazón

El cantante venezolano se sentará en el sillón rojo de El valor de la verdad para abordar episodios clave de su vida personal, entre ellos su relación con su hijo Vasco y un romance que involucró a la hija de un mandatario.

Guillermo Dávila será el próximo invitado de El valor de la verdad (EVDLV). El cantante venezolano, ícono de las baladas románticas y figura clave de la televisión latinoamericana de los años 80 y 90, responderá a las preguntas de Beto Ortiz en un episodio que promete revelar aspectos poco conocidos de su vida.

Más allá de los éxitos radiales, Dávila representa la nostalgia de una época dorada del entretenimiento hispano. Con su inconfundible sonrisa y una carrera marcada por el romance, el artista abrirá ahora un capítulo distinto al sentarse, por primera vez, en el sillón rojo del programa.

“¿Por qué dijiste que yo era un accidente?”, se le escucha decir en el primer avande de EVDLV difundido este miércoles en redes sociales. El adelanto también deja entrever referencias a dos mujeres que marcaron su vida amorosa, aunque sin mencionar nombres de manera directa.

Mira el avance de Guillermo Dávila en El valor de la verdad a continuación...

¿De quién se enamoró Guillermo Dávila?

Uno de los momentos que más ha llamado la atención del avance ocurre cuando el cantante recuerda a una joven de la que se enamoró profundamente. “Entramos y estaba una muchacha joven con rasgos orientales. Realmente yo estaba enamorado. Ella es la hija del presidente”, relata Dávila.

En otra escena del adelanto, el cantante comenta: “Y esa mujer cómo se resistía, gritaba y todo. Yo decía: ‘No puede ser’”, frase que el programa vincula con Gisela Valcárcel.

Guillermo Dávila y la relación con su hijo Vasco

Otro de los temas que se abordarán en el programa es la relación de Guillermo Dávila con su hijo Vasco Madueño. El cantante revive el duro momento en que se hizo pública su paternidad y las críticas que recibió entonces.

“¿Qué respeto se te puede tener cuando abandonas a un niño?”, recuerda que le reprocharon. También rememora las declaraciones que dio a la prensa en su momento, cuando habló de “un accidente en algún método anticonceptivo”, frase que generó una fuerte polémica.

“Cuando alguien me paraba en la calle y me decía: ‘¿Por qué dijiste eso?’", comenta. Y agrega: "Yo pensaba: qué injusta es la vida. Y es ahí donde yo decía, Dios”, reflexiona en el avance.

El adelanto cierra con un mensaje directo a su hijo, con quien hoy mantiene una relación más cercana: “Pana, estoy muy orgulloso de ti y quisiera poder ayudarte el resto de mi vida”.

¿Cuándo ver a Guillermo Dávila en El valor de la verdad?

El episodio de El valor de la verdad con Guillermo Dávila se emitirá este domingo 21 de diciembre a las 10 p.m., por Panamericana Televisión, y también estará disponible en el canal oficial del programa en YouTube.

Con esta participación, el cantante se suma a la reciente lista de invitados del espacio, que incluye a Tilsa Lozano, Ágatha Lys, Yolanda Medina, Susy Díaz y Leslie Moscoso.