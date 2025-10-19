Últimas Noticias
"Que se cuiden los malditos": Aldo Miyashiro, Carlos Alcántara y Pietro Sibille se juntan y reviven 'La gran sangre'

Aldo Miyashiro, Carlos Alcántara y Pietro Sibille se juntan y reviven serie peruana La gran sangre. | Fuente: Instagram (elmiyashiro)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

¿Vuelve 'La gran sangre'? Aldo Miyashiro se juntó con Carlos Alcántara y Pietro Sibille recordando sus personajes en la recordada serie de televisión peruana. "Acá estamos".

Paren todo. Aldo Miyashiro acaba de publicar una fotografía donde aparece junto a Carlos Alcántara y Pietro Sibille reviviendo sus recordados personajes de la popular serie de televisión La gran sangre

En efecto, el guionista y actor peruano sorprendió a todos sus seguidores al publicar una imagen luciendo como su personaje de Tony Blades al lado de sus excompañeros que interpretaron a Dragón y Mandril en la serie de acción policiaca que se volvió una de las más vistas en el país con cuatro temporadas.

Fue mediante su cuenta oficial de Instagram que Miyashiro compartió la imagen donde aparecen los tres actores peruanos sentados y luciendo lentes oscuros. Los tres usan polos y chaquetas deportivas mientras que el popular 'Cachín', quien está ubicado al medio como los afiches del programa, tiene puesta una gorra. 

"Acá estamos. Pietro, Cachín y Aldo. (Es decir) Mandril, Dragón y Tony. Volvemos. Que se cuiden los malditos. La gran sangre", escribió Aldo Miyashiro en su post de este domingo 19 de octubre recibiendo cientos de comentarios donde los fans recuerdan frases y otros personajes de La gran sangre.

'La gran sangre' es una popular serie de televisión peruana transmitida entre 2006 y 2008.
'La gran sangre' es una popular serie de televisión peruana transmitida entre 2006 y 2008. | Fuente: Capitán Pérez Producciones

Actores de 'La gran sangre' acudieron a marcha el 15 de octubre

Aldo Miyashiro, Carlos Alcántara y Pietro Sibille fueron vistos en la marcha llevada a cabo el último miércoles 15 de octubre en las calles del Centro de Lima que terminó con más de cien personas heridas y un fallecido.

Varios videos identificaron a los tres actores alzando su voz y protestando en contra de la inestabilidad política, la inoperancia ante la seguridad y el crecimiento de la ola delincuencia en el país.

En efecto, Miyashiro fue visto portando pancartas de protesta entre los asistentes que acompañaron a los colectivos sociales, junto con el grupo denominado Generación Z, que reunió a varios jóvenes y universitarios en diferentes puntos del país.

De mismo modo, Carlos Alcántara y Pietro Sibille también fueron grabados acompañando a otros colectivos caminando por las calles del Centro de Lima sosteniendo banderolas en alusión al régimen al igual que lo hicieron Mónica Sánchez, Tatiana Astengo, Ebelin Ortiz, Susana Baca, entre otros artistas, que acudieron a la manifestación.

