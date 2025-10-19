Artista plástico, fisicoculturista e imitador de Pedro Infante: la historia de Jesús Zavaleta, ganador de ‘Yo Soy’

El artista cajamarquino visitó el programa Siempre en casa de RPP y contó cómo nació su admiración por el ídolo mexicano, su paso por el concurso de imitación y las distintas facetas que ha desarrollado a lo largo de su vida.
El joven cajamarquino Jesús Zavaleta, imitador de Pedro Infante y reciente ganador del programa Yo Soy, fue invitado al espacio Siempre en casa de RPP, donde contó cómo nació su admiración por el ícono mexicano y cómo su carrera artística ha ido tomando forma.
“Es algo que pasó recién hace poco, unos siete años que escuché por primera vez a Pedro Infante y Jorge Negrete. Luego de ello, seguía escuchándolo. Ya en la pandemia, cuando nos quedamos sin trabajo por la cuarentena, se me entró el bichito de querer cantar y pues eso es lo que hay ahora”, relató.
“Pedro Infante ha sido mi maestro”
Consultado sobre cómo logró el timbre de voz del legendario actor y cantante, Zavaleta confesó que al inicio no notaba el parecido.
“La verdad es que no escucho mucho parecido, la verdad”, dijo entre risas. “Este año se me vino a la mente de tratar de lograrlo. Empecé a hacer transmisiones por TikTok hace como unos dos años y había muchas personas de México y Estados Unidos que me comparaban con el timbre de voz de Pedro Infante. Me da un poco de vergüenza que me digan eso porque el señor Pedro es único, él ha sido mi maestro porque uno escuchando va aprendiendo”.
El artista añadió que Yo Soy le permitió ganar confianza y explorar la actuación: “Poco a poco han venido sorpresas y todo lo que he aprendido en el programa, como la confianza conmigo mismo y tratar de experimentar la actuación, me ha llevado donde estoy sin pensarlo”.
Artista plástico y amante del fisicoculturismo
Zavaleta también habló sobre su faceta como artista plástico, pasión que cultiva desde niño.
“Desde pequeño me ha gustado el dibujo, en el colegio tenía en mis cuadernos más dibujos que clases. La profesora Anita Villanueva fue quien primero confió en mí y me llevó a concursar en pintura”, recordó.
Además, compartió su experiencia en el mundo del gimnasio y el fisicoculturismo: “Era inseguro, usaba dos casacas. Luego, conocí a unos amigos que me recomendaron el gimnasio, pero no tenía dinero, así que le dije al profesor si podía limpiar a cambio de entrenar. Después me llevó al fisicoculturismo y quedé en segundo lugar en Cajamarca. Eso te motiva a seguir ganando rumbo”.
“Me alegra que la música de Pedro Infante vuelva a sonar”
Zavaleta también contó que incluso cambió su estilo para parecerse más al ídolo mexicano: “Me tomé foto para afeitarme el cabello, me arriesgué. No pensé tener este impacto en redes porque veo a niños y jóvenes cantando temas de Pedro Infante y me da alegría que su música vuelva a sonar”.
El joven imitador concluyó asegurando que seguirá perfeccionando su interpretación y llevando el legado de Pedro Infante a nuevas generaciones.